Villarreal - Sevilla: Honrar a Caparrós

Hay pasiones que, por mucha tierra que se ponga de por medio, nunca se apagan. Es el caso de Joaquín Caparrós y el Sevilla. Por muy ingratas que hayan sido las últimas semanas, la devoción entre ambos ha salido fortalecida. Más aún, cuando ... son capaces de mirar la peor versión del otro y, aun así, permanecer juntos hasta el final. A ritmo de bolero triste, el técnico se despide de su cuarta etapa en el banquillo sevillista. Lo hace en Castellón, en un estadio ajeno, rodeado de la nueva hornada de sevillistas criados en la carretera de Utrera. Alguno de ellos aún no había nacido cuando Caparrós cogió las riendas del Sevilla por primera vez y estableció las bases de un equipo que terminó siendo campeón.

Con Caparrós empezó todo y, hoy, debe terminar. Los servicios prestados del utrerano puede que no hayan superado las expectativas, pero es el que menos culpa tiene de esto. Y es que Caparrós no es un mago, sino un hombre de oficio con demasiadas temporadas a sus espaldas. Su amor por el Sevilla lo empujó a coger a este caballo desbocado, que le ha dejado secuelas y, aún así, lo volvería a hacer. «Lo he pasado muy mal, toda mi familia», reconocía en la rueda de prensa previa al este partido, «porque uno es sevillista y conoce el entorno, la afición y a los trabajadores, que, si el equipo hubiera tenido la desgracia, igual tenían que haber dejado el club». Es por esto que, hoy más que nunca, el equipo debe responder.

Un día en el que el Villarreal pretende celebrar por todo lo alto su clasificación en la Champions League para el próximo curso. No hace tanto, era el Sevilla el que se encontraba en esa guisa durante el último baile de la temporada. Champions League, dinero, fichajes y grandes ventas. Un sueño que se dio por sentado en el Sevilla y que ahora se ha evaporado por completo.

Lo único que tiene en su mano ahora mismo el cuadro hispalense es aguarle la fiesta a su rival. Sin nada en juego, el mayor gesto que puede hacer el Sevilla es el de honrar a su entrenador. ¿Cómo? Ganando. Demostrando que hay sangre en las venas de un grupo difícil, herido y bastante perdido que no se ha encontrado en todo el curso. No obstante, este mismo equipo es el que lleva en el pecho el escudo que tanto venera Caparrós y, por ello, qué mínimo que echarlo todo para competir de tú a tú al Villarreal. Y más aún cuando sus hombres demostraron tenacidad estando con nueve efectivos ante el mismísimo Real Madrid.

El sevillismo da por bueno puntuar, pero la realidad es que el balance del Sevilla de Caparrós de este curso es muy pobre y tres puntos son la diferencia de finalizar el 16º o el 13º. Al fin de cuentas, nunca está de más echarle algo de maquillaje al asunto.

Fuerte presencia canterana

Para ello, Caparrós ha tenido que tirar (y mucho) de la cantera. El Sevilla cuenta entre lesiones y sanciones con siete bajas del primer equipo. Las expulsiones de Badé e Isaac ante el Real Madrid han provocado que ambos se pierdan este último partido del curso. Mientras que Saúl y Sambi Lokonga dejan a medio gas el centro del campo sevillista por molestias musculares. Ambos jugadores han aguantado lo que han podido sometiéndose a infiltraciones, pero es hora de dejar de forzar la máquina.

De esta forma, el técnico utrerano no ha tenido más remedio que asaltar al equipo de Jesús Galván, que también cerró ayer su temporada ante el Alcorcón. Alberto Flores, Alberto Collado y Lulo da Silva se unen a Ramón Martínez, Manu Bueno, Oso y García Pascual. Cabe recordar que tanto Juanlu como Idumbo tienen dorsal del filial, a pesar de estar en dinámica del primer equipo. Con estos mimbres, el Sevilla se presenta hoy en el estadio de La Cerámica con un ojo puesto en no caer en alineaciones indebidas. Ya se quejó el pasado viernes Caparrós de las limitaciones en la cuota de canteranos, que será la que determine el once inicial del utrerano.

García Pascual vuelve a apuntar a titular en la punta del ataque, mientras que Ramón Martínez ocupará el puesto que deja libre Badé y acompañará a Kike Salas en el centro de la defensa, mientras que Juanlu ocupará el carril derecho y Carmona, el izquierdo. De esta forma, la zaga estará íntegramente formada por jugadores de la escuela sevillista.

Alineaciones probables Villarreal CF Conde; Pau, Kambwala, Bailly, Pedraza; Comesaña, Parejo, Baena; Buchanan, Pepé y Barry.

Conde; Pau, Kambwala, Bailly, Pedraza; Comesaña, Parejo, Baena; Buchanan, Pepé y Barry. Sevilla FC Nyland; Juanlu, Ramón, Kike Salas, Carmona; Agoumé, Gudelj y Sow; Lukebakio, Suso y García Pascual.

Nyland; Juanlu, Ramón, Kike Salas, Carmona; Agoumé, Gudelj y Sow; Lukebakio, Suso y García Pascual. Árbitro Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego).

Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Estadio La Cerámica.

Por su parte, Marcelino García Toral le prometió ayer a su gente una fiesta en La Cerámica. El conjunto groguet pretende encadenar su sexta victoria consecutiva en LaLiga para celebrar por todo lo alto su clasificación en la Liga de Campeones para la próxima temporada. «Es momento de disfrutar lo que hemos hecho pero queremos ganar y sumar 70 puntos. Siendo el tercer equipo que más suma en toda la segunda vuelta y celebrar con nuestra afición la última victoria en casa y la clasificación para la 'Champions' es lo que debemos buscar. Jugamos en nuestro campo, es un factor más», comentó Marcelino en rueda de prensa.

Para ello, el Villarreal también cuenta con bajas importantes, como son las de Ayoze, Foyth, Albiol y Akhomach. No obstante, se encuentra en un excelente estado de ánimo tras permanecer invicto durante siete jornadas y ganarle la semana pasada al Barcelona en Montjuic, por lo que será un hueso duro de roer, aunque no se juegue nada.

Sea como fuere, el Sevilla le debe a los suyos mucho y no estaría de más que fuera llenando la hucha con una victoria para este cierre de temporada. Hoy se dice adiós a nombres como Caparrós y Suso, mientras que la incógnita se cierne sobre Lukebakio y Badé. El futuro es incierto para muchos, pero lo que está garantizado es que el Sevilla permanecerá un año más en Primera división. El cómo lo hará el próximo curso será cosa de sus gestores. Que Dios nos coja a todos confesados.