Víctor Orta aclara su continuidad: «Sólo me planteo seguir trabajando»

Tras la destitución de García Pimienta, la rumorología señalaba a Víctor Orta como el próximo peón que saldría del Sevilla FC. No obstante, tanto el presidente del club como el propio director deportivo han negado que esta salida se vaya a producir, ni en forma de cesión ni de dimisión.

«Sólo pienso en seguir trabajando», aseguró Orta durante la presentación de Joaquín Caparrós como nuevo entrenador del Sevilla: «Solo me planteo trabajar, seguir los límites económicos, seguir trabajando en un modelo de captación, en seguir ayudando a los entrenadores a conseguir resultados, en seguir ayudando a la cantera cuando me lo requieren, solo me centro en trabajar e intentar mejorar».

El director deportivo ha vuelto a ser puesto en entredicho por el cambio de entrenador, pero el madrileño ha insistido en que está cumpliendo con los objetivos que le están mandando desde el club: «Estoy trabajando con unos objetivos que me manejó al club. El entrenador ha destacado el nivel, como hizo García Pimienta. Hemos tenido problemas con las lesiones, muy mala suerte. Uno de los objetivos que me pusieron era rejuvenecer la plantilla y reducir el coste económico, además de mejorar los resultados«.

Una rueda de prensa en la que se pudo ver más comunicativo que en anteriores ocasiones y en la que reconoció que «había cometido errores», pero «también seguido las líneas marcadas por el consejo». No obstante, Orta quiso poner en valor a la actual plantilla sevillista: «Esta plantilla no ha tocado techo, hay jugadores que están progresando, hemos recibido ofertas de alrededor 80 millones de euros en enero, hay futbolistas que están creciendo y Caparrós me lo ha señalado, él mismo lo ve. Eso me hace creer que podemos acabar la temporada mejor de lo que estamos ahora«.

Además, el presidente del Sevilla quiso también sacar la cara por su director deportivo y fue contundente respecto a su continuidad: «No sé si él ha pensado en dimitir, pero cuando le contratamos lo hicimos en un marco complicado. Ha reducido en dos años un cincuenta por ciento el coste de la plantilla, con sus errores y aciertos, estoy satisfecho con su trabajo».

