Víctor Orta: «Me siento querido, me han recuperado la autoestima»

Tras dar carpetazo a la pasada campaña, el Sevilla decidió prescindir de Víctor Orta y lo reemplazó por Antonio Cordón. El que fuera director deportivo de los nervionenses ahora está ejerciendo el mismo cargo en el Real Valladolid y ha repasado cómo fue su llegada al club vallisoletano el pasado verano.

Lo ha heecho en palabras a Radio Marca Valladolid. El madrileño ha reconocido que cuando salió del Sevilla «se abrió la opción de Oriente Medio» aunque en ese momento «un amigo en común, me contactó con la nueva propiedad del Real Valladolid» y detalló que «hubo conexión desde la primera llamada». «Gabriel Solares y Enrique Uruñuela son dos presidentes muy complementarios. Me siento querido, me han recuperado un poco la autoestima. Verbalmente tuvimos el sí alrededor del 15 de junio», explica.

«Este verano me he sentido más director deportivo que nunca. No me había pasado quizás desde que estuve en el Elche», detalló también el gestor deportivo. Víctor Orta estuvo ligado al Sevilla entre 2006 y 2013 trabajando junto a Monchi en la dirección deportiva del club. Tras pasar por el Zenit de San Petesburgo, el Elche, el Middlesbrough y el Leeds United, regresó en el verano de 2023 al Sevilla para relevar a Monchi en el cargo y estuvo hasta el mes de junio en el cargo. Ahora, con el Real Valladolid, busca el ascenso a Primera.

