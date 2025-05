Vía libre para la redención de Dodi Lukebakio

El Sevilla se enfrentará el próximo domingo a partir de las 16.15 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Leganés en un duelo trascendental para intentar evitar el descenso. Joaquín Caparrós es consciente de la relevancia del partido e ... intentará poner todo de su parte para que el equipo reaccione y ponga fin a la lastimosa racha de seis encuentros consecutivos sin vencer que ahora arrastra el Sevilla. A las dudas que ya arrastraba el equipo por el mencionado declive en el que está sumido había que añadir la que suponía el no poder contar con la máxima estrella de la plantilla, Dodi Lukebakio. No obstante, la cautelar concedida al futbolista tras la roja vista en Pamplona alivian a Caparrós y dan al belga una oportunidad para redimirse tras dejar a su equipo con un futbolista menos durante más de una hora en El Sadar.

El futbolista belga fue expulsado a la media hora de juego en el último Osasuna - Sevilla. Tras un forcejeo entre el extremo y Catena, Cordero Vega decidió mostrar la tarjeta roja al jugador sevillista entendiendo que, en la disputa, le había propinado un codazo al defensor osasunista. No lo entendían en el Sevilla, que presentaron un recurso para intentar que el futbolista quedara sin sanción al considerar que la decisión tomada por el árbitro no fue justa. Se agotaron todas las vías posibles y finalmente el miércoles el club vio cómo se le concedía la cautelar que permitirá que Lukebakio juegue.

Joaquín Caparrós varió notablemente su once entre el primero y el segundo partido que dirigió, pero mantuvo tal y como se esperaba a Lukebakio en la alineación. De hecho es el único futbolista de la plantilla que ha participado en todas las jornadas de LaLiga. Ahora, todo hacía indicar que en la vital jornada 34 iba a tener que quedarse sin jugar y Caparrós tendría que buscar soluciones ante tan delicada ausencia. Afortunadamente para los sevillistas finalmente no ha ocurrido lo que el guion indicaba quedando la sanción en el aire.

La responsabilidad del gol

Con Lukebakio finalmente a disposición y volviendo el Sevilla a competir como local, Caparrós podría volver a alterar su esquema y volver a la idea del primer encuentro ante el Alavés. El entrenador sevillista optó entonces por colocar a dos puntas (Peque e Isaac) dejando las bandas a Lukebakio y Ejuke. El equipo no rindió según lo esperado por el utrerano y también quizás por jugar como visitante tomó la determinación de cambiar de esquema de cara al partido del pasado jueves ante el Osasuna. Lukebakio actuó entonces como futbolista más adelantado en un principio con el canterano Hormigo partiendo desde la banda izquierda, Juanlu desde la derecha y Sow arrancando en la posición de mediapunta.

Lukebakio, con once goles, es, con diferencia, el máximo artillero del Sevilla durante la temporada. No obstante, el belga acumula dos meses (desde el 1 de mayo) sin ver portería y esta sequía, inédita para él durante esta campaña, no ha sido paliada por ninguno de sus compañeros en este periodo de tiempo.

El último gol de Lukebakio llegó el pasado 1 de abril cuando el Sevilla visitaba al Rayo Vallecano. Su tanto otorgó un punto al equipo que entonces dirigía García Pimienta. Desde entonces, como al resto del equipo, se ha visto a un Lukebakio menos acertado en el remate y en el desborde. En Pamplona estaba ejerciendo como punta de líder del equipo, pero su expulsión dinamitó cualquier amago de recuperación.

No comprendía el atacante sevillista que el árbitro, sin revisar la acción en el monitor del VAR, mantuviera la roja mostrada y, por ello, no escondió su enfado a través de las redes sociales. Del cabreo pasó a pedir disculpas mientras el club hacía lo posible por brindarle a Caparrós la posibilidad de contar con Lukebakio para el trascendental partido. La oportunidad de volver a ser diferencial le llega a un futbolista que ha adquirido la responsabilidad de evitar que el Sevilla se despeñe por el precipicio al que se asoma.