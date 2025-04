El vestuario del Sevilla le coge 'miedo' a su propia casa

No hace tanto tiempo, el Sevilla fue un equipo que construyó su identidad bajo el paraguas de sus seguidores y dentro de un templo que nadie podía asaltar. Los puntos que se le escapaban a los sevillistas en el Sánchez-Pizjuán eran mínimos, ... más que noticiables por la extrañeza que suscitaba el hecho. Rachas de más de un año sin que nadie se llevase un triunfo de Nervión adornaban esa mezcla perfecta entre la afición sevillista y su equipo. En la actualidad no queda nada de aquella comunión. Todo se ha roto. Salvo en contadas citas, como la del derbi de la primera vuelta, no se puede decir que todos hayan remado en una misma dirección. Hay demasiado dolor guardado y casi más indignación por lo que le está ocurriendo al Sevilla. La explosión del público contra el Atlético puede tener varias lecturas, como la de haber esperado a que el actual consejo de administración se sintiese fuerte accionarialmente, para echar ahora en cara su gestión. Sin embargo, esto provoca que haya un damnificado secundario, siendo realmente protagonista principal: el equipo.

La mala dinámica en el Sánchez-Pizjuán se extiende desde el último partido como profesional en casa de la leyenda Jesús Navas. Sus últimos partidos estuvieron envueltos en un clima distinto, de cierta tregua por tratarse del adiós de la figura más importante sobre la hierba de la historia nervionense. Aquella victoria contra el Celta, la última que ha disfrutado el público del Sevilla como local, estuvo acompañada de un empuje inmenso desde el graderío. El equipo sentía esa fuerza extra del jugador número 12 y lo dejaron patente en sus declaraciones posteriores. Esa pequeña tregua se terminó con los siguientes tropiezos del conjunto de Pimienta en su estadio. El problema societario, las guerras internas y la sensación generalizada de que el futuro será peor que el presente ha provocado que todo salte por los aires. «Pediría que las críticas las mostraran siempre contra mí y no contra el equipo, que necesita en estos ocho partidos de su afición para estar más cerca de la victoria que de la derrota», solicitaba el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, en los medios oficiales. El ambiente que se respira en Nervión, pese a lo entendible de las protestas, como el mismo mandatario reconoce, no ayuda a que el equipo se sienta cómodo. De hecho, ya es un clamor entre los propios jugadores en el vestuario el hablar entre sí de la preferencia a jugar fuera de casa, donde no se sienten intimidados ni cohibidos por lo que sucede fuera del terreno de juego. Los minutos que el partido estuvo detenido ante el Atlético molestó sobremanera al plantel, entendiendo que habían entrado bien en el segundo periodo y que ese parón decretado por el colegiado para limpiar la portería de Oblak les perjudicó en el resultado final. Ese ruido de la grada contra el palco llega a la hierba. Ya no es que incomode el habitual runrún cuando un jugador falla, más si ya está dentro de la lista de aquellos que producen ojeriza en el aficionado, sino que eso se ha extendido y cada encuentro es un parto para el jugador. La hinchada del Sevilla es libre para mostrar un malestar basado en hechos, pero esto no quita que el jugador se sienta intimidado e incómodo. Es el precio que se debe pagar.

