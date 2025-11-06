Dónde ver Sevilla - Osasuna: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

El Sevilla FC, que ha enlazado tres derrotas consecutivas desde que se impusiera al Barcelona en Nervión, regresa este sábado al Sánchez-Pizjuán para medirse al Club Atlético Osasuna en partido correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga EA Sports. El ... conjunto de Matías Almeyda suma trece puntos y el de Alessio Lisci, once. Te contamos todos los detalles de este nuevo encuentro liguero y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Sevilla - Osasuna: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

El Sevilla FC - CA Osasuna de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57 en Movistar y en abierto; 110 y 112 en Orange); y por LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Sevilla - Osasuna: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Sevilla FC - CA Osasuna de la 12ª jornada se juega este sábado, 8 de noviembre, a las 16.15 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cómo seguir el Sevilla - Osasuna

El encuentro entre blanquirrojos y rojillos se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Sevilla - Osasuna

El triunfo contra el Barcelona, que hizo tan feliz a la afición sevillista, supuso un punto de inflexión pero en negativo para su equipo. No ha vuelto a puntuar desde entonces y algunas de las señas de identidad que caracterizaron al mejor Sevilla de Almeyda se han distorsionado. No han ayudado las lesiones en puestos clave y lo más preocupante es la debilidad defensiva, retratada en esos ocho tantos que ha recibido ante el Mallorca, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Es el equipo de Europa con más tarjetas y penaltis en contra. Una rémora que el Sevilla tiene que camuflar a través del trabajo, el esfuerzo al 200%, como diría Almeyda, y esa unión del grupo a la que apelaba Azpilicueta esta semana para salir de este bache de resultados. «Hay que ser autocríticos y lo suficientemente humildes para reconocer qué podemos hacer mejor y a partir de ahí mostrarlo cada fin de semana», exponía el defensa navarro formado en Tajonar, pilar de la defensa de este Sevilla al que se le vienen acumulando los problemas físicos.

A la ausencia de Alexis se han sumado la lesión muscular de Isaac, que se pierde el partido y regresará tras el parón. Alfon y Azpilicueta ya se incorporaron al grupo este jueves y han seguido al margen Cardoso y Agoumé, que apuran sus opciones para estar a disposición del técnico argentino. Mucho trabajo tiene Almeyda, que debe activar soluciones para fortalecer defensivamente al equipo, evitando el derrumbe anímico que se ha producido en esas tres derrotas cuando ha encajado gol. En aras de recuperar la solidez, quizá pueda apostar por la defensa de cinco, aunque sólo la está empleando cuando el rival juega con dos delanteros. En cualquier caso, los mejores minutos del Sevilla en el Metropolitano fueron al comienzo del segundo tiempo, con tres centrales, hasta el penalti de Nianzou. Contra el Osasuna, rival directo por la permanencia, el Sevilla tiene que correr más que su rival, ganar duelos y, sobre todo, reducir el número de errores propios. Akor Adams tendrá una nueva oportunidad en ataque en lugar del lesionado Isaac.

Cómo llega el Osasuna

El Osasuna consiguió su primer punto a domicilio este pasado lunes con un empate en Oviedo (0-0). Los rojillos, que esta temporada entrenan Alessio Lisci, suman tres victorias, dos empates, seis derrotas, nueve goles a favor y doce en contra. Aunque no carbura a domicilio, mantiene el competitivo bloque de los últimos ejercicios y se trata del equipo que menos tantos encaja en la segunda mitad de la tabla clasificatoria. Tiene fuera de combate, por lesión, a Iker Benito, Rosier y Budimir, su referencia goleadora en las últimas temporadas, siendo Torró duda por una lesión de tobillo. Moncayola, un mediocentro, está jugando de lateral derecho, aunque en Oviedo recuperó a Aimar Oroz. Hace cuatro temporadas que el Sevilla no vence en el Sánchez-Pizjuán al Osasuna, rival al que no ha vencido en los últimos ocho compromisos oficiales entre LaLiga y la Copa.