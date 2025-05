Dónde ver Sevilla - Leganés: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Cada vez más exigido y agobiado por su situación clasificatoria, que se ha complicado tras sumar apenas un punto de los últimos 18 posibles, el Sevilla FC afronta este domingo en el Sánchez-Pizjuán, en encuentro correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga EA Sports, un partido con cariz de final por la permanencia ante un rival directo como el CD Leganés.

Dada la importancia de esta cita, la afición se ha movilizado esta semana para que el estadio presente la mejor atmósfera posible que pueda beneficiar a un equipo que sin duda lo necesita para superar un momento como este. Del arbitraje de este choque se encargará Hernández Hernández con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Te contamos todos los detalles del encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Sevilla - Leganés: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El Sevilla FC - CD Leganés de la 34ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por DAZN LaLiga TV (diales 55/58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Sevilla - Leganés: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Sevilla FC - CD Leganés se juega este domingo 4 de mayo a las 16.15 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cómo seguir el Sevilla - Leganés

El encuentro entre nervionenses y pepineros se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Sevilla - Leganés

Cinco jornadas tiene por delante el Sevilla FC para amarrar la permanencia evitando una debacle de consecuencias imprevisibles. Parece mentira que el club de Nervión se vea en esta complicada tesitura, pero esta es su desagradable realidad como consecuencia de una pésima gestión de sus dirigentes en los últimos tiempos. La crisis es profunda, pero ahora lo prioritario es salvar al equipo de un posible descenso y por eso la afición se dará una tregua en sus protestas con tal de focalizar toda su atención en el césped. Quedan cinco partidos, tres de ellos en el Sánchez-Pizjuán y el primero este domingo, ante el Leganés, que también se está jugando la permanencia. Con Caparrós al frente de las operaciones en sustitución de García Pimienta, el Sevilla ha sumado un punto de seis posibles tras el empate con el Alavés (1-1) y la derrota por la mínima en Pamplona (1-0). Un partido este último muy condicionado por la expulsión de Lukebakio. Con uno menos muchos minutos, el Sevilla no fue peor que su rival, pero la falta de gol lo lastra demasiado.

Desde la visita al Valladolid, de hecho, cuando ganó 0-4, el equipo no ha vuelto a meter más de un tanto por partido. Y se han disputado nueve más desde entonces. Lukebakio podrá jugar finalmente contra el Leganés al recibir la cautelar por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, como avanzó ABC de Sevilla. El capítulo de bajas lo componen Nianzou, Lokonga, Rubén Vargas y Akor Adams. Sow se ha recuperado a tiempo de las molestias físicas sufridas esta semana y tanto él como Isaac, tras superar una gastroenteritis, deben entrar en la lista. Caparrós tendrá que buscar soluciones, con el escaso fondo de armario que tiene la plantilla, para armar el once más competitivo posible con el que hacer frente al Leganés. La convocatoria volverá a estar llena de canteranos y ya se ha comprobado en los dos partidos anteriores que al utrerano no le tiembla el pulso a la hora de darles minutos. No faltará el aliento de la grada para empujar a un equipo que tiene poca calidad y encima se ha agarrotado en el Sánchez-Pizjuán. En Nervión suma siete partidos sin conocer la victoria. No gana en casa desde diciembre.

Cómo llega el Leganés

El Leganés llega más necesitado que el Sevilla, aunque en estos casos, con ambos equipos jugándose la salvación, la presión suele ser parecida. Los pepineros estuvieron a punto de decir adiós a sus opciones la pasada jornada, pero se agarraron a la vida en el tiempo de prolongación salvando un punto contra el Girona en Butarque. El exsevillista Munir, autor del gol sobre la hora contra los catalanes, apunta a la titularidad, al igual que otros dos exnervionenses, Dmitrovic y Óscar Rodríguez. En el Leganés causan baja dos jugadores por lesión (Barisic y Franquesa) y otros dos por sanción: Cisse, al ser expulsado contra el Girona, y Altimira, quien vio la quinta amarilla y se ausenta al cumplir ciclo. El equipo de Borja Jiménez puede emplearse con cuatro o cinco jugadores en línea defensiva y no habría que descartar esta segunda opción con la recuperación del central Nastasic.