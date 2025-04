Dónde ver Sevilla - Getafe hoy: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2023-2024

El Sevilla FCse mide en la 17ª jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024 al Getafe CF. El Ramón Sánchez-Pizjuán espera ser el bálsamo para que los pupilos de Diego Alonso consigan su primera victoria liguera a las órdenes del técnico uruguayo.

Consumado el fracaso en Europa, donde ya ni jugará su competición fetiche, al conjunto de Nervión le restan dos frentes competitivos, pero ahora mismo el prioritario es LaLiga dado que, con apenas trece puntos tras quince partidos, se encuentra a sólo tres de la zona de descenso.

El Getafe es noveno con 22 puntos y está mucho más cerca de Europa que de los últimos puestos. Un rival que, bajo la dirección técnica de José Bordalás, siempre es muy difícil de superar.

Será un examen de lo más complejo para el mermado Sevilla de Diego Alonso, que sorprendentemente sigue en el cargo pese a su paupérrimo bagaje de victorias. Del arbitraje de este duelo entre sevillistas y azulones se encargará Pulido Santana con Jaime Latre en el VAR. Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Sevilla - Getafe hoy: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El Sevilla - Getafe de la 17ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por Movistar LaLiga 2 (dial 57 en Movistar y 112 en Orange) y LaLiga TV Bar en los correspondientes establecimientos.

A qué hora es el Sevilla - Getafe: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Sevilla FC - Getafe CF se juega este sábado 16 de diciembre a las 18.30 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cómo seguir el Sevilla - Getafe

El encuentro entre el equipo sevillista y el azulón se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports.

Todo lo que hay que saber del Sevilla - Getafe

El Sevilla atraviesa una de sus mayores crisis del presente siglo. Inmerso en una dinámica negativa en la que todo lo que puede salir mal le sale peor, el equipo no encuentra el modo de ganar partidos con Diego Alonso. Con el uruguayo al frente no conoce la victoria ni en LaLiga ni en la Champions tras once encuentros. Eliminado de Europa, algo que no sucedía a estas alturas de la temporada desde hacía once años, lo sorprendente e incluso inexplicable es la continuidad del charrúa, que tiene el apoyo del vestuario. Es verdad que el Sevilla ha mejorado tibiamente en su juego, pero se ve lastrado una y otra vez por su contumaz falta de contundencia en las áreas y a esto se le suma el carrusel de bajas, que fueron catorce en Lens y serán también numerosas para afrontar la visita del siempre incómodo Getafe.

La reincorporación de Suso al grupo ha sido una de las novedades de las últimas sesiones de trabajo. También se ha estado ejercitando el delantero del filial Isaac Romero, pero éste no podrá ser utilizado hasta la apertura del mercado invernal. Es tal la plaga de bajas que no queda otra que hacer recuento de efectivos antes de cada partido. Vuelve Ocampos tras perderse el encuentro de Lens por sanción y es posible que su regreso al once sea uno de los pocos cambios en el equipo con respecto al que formó de salida el martes en la Champions. Tampoco tiene muchos más recursos entre los que elegir Diego Alonso, cuya continuidad pende de un hilo cada vez más fino, aunque no se sabe ya si el club lo aguantará hasta el parón navideño con independencia de lo que suceda en estas tres últimas jornadas. Ocampos, Rakitic y Soumaré están apercibidos de sanción.

Cómo llega el Getafe

El Getafe se planta en Nervión con 22 puntos, muy desahogado en la tabla y sin ningún tipo de presión. Bordalás, que siempre crea grupos muy físicos, ásperos y competitivos, ha vuelto a dar con la tecla en el equipo azulón y ahora mismo lo tiene mirando a la parte alta de la tabla. Para este partido en Nervión, el técnico alicantino recupera a Damián, Rico y Alderete, tres titulares de su defensa. Greenwood, Latasa y Borja Mayoral son los tres jugadores más adelantados de este Getafe que puede jugar con dos delanteros, tres atacantes o con un solo punta en función de sus necesidades y las características del rival. La pasada jornada, el equipo madrileño se impuso por la mínima al Valencia, en un partido con tres expulsados, gracias al tanto de Borja Mayoral a tres minutos del final.