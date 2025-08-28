Dónde ver Girona - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Agobiado por problemas de todo tipo entre lesiones y la falta de fichajes, un mermado Sevilla FC comparece este sábado en Montilivi para medirse al Girona FC en partido correspondiente a la 3ª jornada de LaLiga EA Sports. Ninguno de los dos equipos ha puntuado hasta la fecha y están en la zona baja de la tabla. Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Girona FC- Sevilla FC: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El Girona FC - Sevilla FC de la 3ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por DAZN LaLiga TV (dial 55 en Movistar; 113 en Orange) y LaLiga TV Bar 2 (dial 301 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Girona FC - Sevilla FC: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Girona - Sevilla de la 3ª jornada se juega este próximo sábado, 30 de agosto, a las 19.30 horas en el Estadio Montilivi.

Cómo seguir el Girona FC - Sevilla FC

El encuentro entre gerundenses e hispalenses se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Girona FC - Sevilla FC

Sigue el Sevilla atrapado en un bucle de fatalidades del que no logra escapar. No ha puntuado en dos jornadas, dio malas sensaciones contra el Getafe y al nuevo director deportivo, Antonio Cordón, le está costando desenredar la planificación cuando cada vez quedan menos días para el cierre del mercado. Al menos ya se ha conseguido la inscripción de Suazo y Alfon mientras trata de amarrar algunas ventas (Idumbo, Vargas...) para buscar en el mercado jugadores que sin duda hacen falta para aumentar el nivel cada vez más bajo de una plantilla muy castigada en lo que a lesiones se refiere. Esta semana han caído Lukebakio y Akor, el primero con un edema en el sóleo y el segundo con un problema muscular que lo apartará unas dos semanas de la circulación. Ambos se unen en la enfermería a Joan Jordán, Januzaj, Nianzou, Ramón Martínez y Sow.

Almeyda, quien no se está parapetando en ningún tipo de excusas, tendrá que tirar aún más de la cantera si cabe para completar la expedición de futbolistas que embarquen con destino a Gerona. Aunque se trate sólo de la tercera jornada, es ya un partido importante dado que el Sevilla ha hecho pleno de derrotas en dos partidos y se enfrenta, antes del parón de selecciones, a otro equipo en mal momento, pero con mucha calidad de centro del campo en adelante, que podría convertirse en un rival directo por la permanencia. La fragilidad defensiva, con cinco goles encajados en dos encuentros, está penalizando mucho al Sevilla y esto es un factor que corregir con algún fichaje tras la venta de Badé, que ha dejado desguarnecido el eje de la defensa, en manos ahora mismo de los canteranos Castrín y Kike Salas.

Cómo llega el Girona FC

Como el Sevilla, el Girona FC ha arrancado igual de mal que acabó la pasada campaña. Cayó en Montilivi con el Rayo y en Villarreal, además, goleado. Hugo Rincón, Álex Moreno, Lemar, Vitor Reis, Witsel y la subida de Dawda Camara al primer equipo son las incorporaciones del conjunto de Míchel, que asume muchos riesgos en la salida de balón y pese a todo mantiene a futbolistas de nivel en su plantel como Iván Martín, Portu, Tsygankov y Stuani. Contra el Sevilla podría emplearse con tres centrales en el equipo inicial. Causan baja en el conjunto rojiblanco Van de Beek, Yangel Herrera y Artero. Es duda Abel Ruiz.