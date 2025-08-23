Dónde ver Sevilla - Getafe: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

El Sevilla FC de Almeyda debuta este lunes en partido oficial en el Ramón Sánchez-Pizjuán recibiendo al Getafe CF en encuentro correspondiente a la 2ª jornada de LaLiga EA Sports. En la primera, en Bilbao, el equipo fue de menos a más jugando con mucha fluidez en ataque en la segunda parte, pero se vino de vacío por su extrema debilidad defensiva. El Getafe, por su parte, ganó en Vigo (0-2). Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Sevilla FC - Getafe CF: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El Sevilla FC - Getafe CF de la 2ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por DAZN LaLiga TV (dial 55 en Movistar; 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Sevilla FC - Getafe CF: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Sevilla - Getafe de la 2ª jornada se juega este próximo lunes, 25 de agosto, a las 21.30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Como seguir el Sevilla FC - Getafe CF

El encuentro entre hispalenses y getafenses se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Sevilla FC - Getafe CF

El Sevilla FC está en construcción, con el andamiaje puesto, pendiente de entradas y salidas, con Almeyda tratando de sacar el máximo rendimiento a un grupo con evidentes carencias defensivas, como la cita de San Mamés puso de manifiesto. Tuvo carácter el equipo para reponerse de un 2-0 en contra e igualar el choque desplegando un fútbol ofensivo más que óptimo, pero el lastre defensivo echó todo ese buen trabajo por la borda. Necesita defensas Almeyda, también más argumentos en el centro del campo, así como la inscripción de los tres fichajes hasta la fecha: Alfon, Suazo y Odysseas. La venta de Badé sólo ha dejado espacio salarial para inscribir a Rubén Vargas, prioridad al ser fichaje de la pasada campaña.

Para esta cita ante el Getafe, causan baja en clave sevillista Ramón Martínez, Jordán, Januzaj e Idumbo. Rafa Mir se fue cedido al Elche y Badé, traspasado al Bayer. Esta semana han vuelto a sumarse a la dinámica de grupo Nianzou y Rubén Vargas. Del suizo se espera que al menos pueda entrar en la relación de convocados para medirse a este Getafe que, por muchas dificultades que tenga en clave de inscripciones, siempre compite. A falta de fichajes, en la convocatoria sevillista habrá presencia canterana y la gran incógnita es qué hará Almeyda con la mermada línea defensiva, en especial si alguna de las gestiones que se están llevando a cabo, para los traspasos de Carmona y Juanlu, tuviera luz verde durante el fin de semana. No dispone el argentino de más laterales derechos en la primera plantilla.

Cómo llega el Getafe CF

El Getafe ya cuenta con tres puntos en el zurrón. Los consiguió en Vigo en la primera jornada, sorprendiendo a un equipo que esta temporada jugará competición europea, gracias a los tantos de Liso, uno de sus fichajes, y Uche. Con una convocatoria de apenas 18 hombres, sólo 13 con licencia del primer equipo, y sin poder incluir a varias de las incorporaciones de este verano por las inscripciones, el Getafe de Bordalás fue en Balaídos fiel a sus señas de identidad y dio una de las sorpresas de la jornada. Los azulones se han reforzado con Kiko Femenía, Adrián Liso, Álex Sancris, Javi Muñoz, Davinchi, Neyou, Mario Martín, Juanmi y Abqar. Una revolución importante en un equipo al que el Sevilla tendrá que igualar en físico, intensidad y concentración defensiva, su talón de Aquiles.