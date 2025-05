Dónde ver Sevilla - Las Palmas: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Con el club sumido en una crisis profunda, a todos los niveles y sin precedentes en el presente siglo, el Sevilla FC se juega buena parte de su futuro este martes, en partido de la 36ª jornada de LaLiga EA Sports, recibiendo en el Sánchez-Pizjuán a un rival directo, la UD Las Palmas. Un encuentro que llega para el conjunto nervionense en una situación tormentosa, de lo más delicada, tras la derrota en Vigo (3-2), el parcial de dos puntos de doce posibles con Caparrós y los altercados que se produjeron el sábado a la llegada de la expedición a la ciudad deportiva desde tierra gallegas. El Sevilla está a cuatro puntos de la zona de descenso y la dificultad de su calendario en las dos últimas jornadas convierten en trascendental este partido.

En medio de este ambiente de absoluto desencanto y desafección, con una división total entre afición y dirigencia, el equipo se juega buena parte sus opciones de permanencia contra los insulares. Te contamos todos los detalles del encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Sevilla FC - UD Las Palmas: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El Sevilla FC - UD Las Palmas de la 36ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por DAZN LaLiga 2 (diales 58 en Movistar y 114 en Orange), Gol Play (dial 74 en Movistar y 137 en Orange), Canal Sur TV y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Sevilla FC - UD Las Palmas: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Sevilla FC - UD Las Palmas se juega este martes 13 de mayo a las 21.30 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cómo seguir el Sevilla FC - UD Las Palmas

El encuentro entre nervionenses e insulares se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Sevilla FC - UD Las Palmas

El Sevilla FC vive tiempos turbulentos, muy difíciles. La amenaza del descenso es real porque el equipo, que no da una a derechas, se ha empeñado en complicarse la vida. De los ocho últimos partidos, cuatro con Pimienta y otros tantos con Caparrós, ha perdido seis y ha empatado dos, para un total de dos puntos de 24 posibles. Un balance pírrico que compromete su permanencia en la máxima categoría del fútbol español. El Sevilla no ha reaccionado con Caparrós y en la derrota en Vigo se comprobó: con un hombre más toda la segunda parte y el marcador igualado, fue peor que el Celta y sumó otra derrota, esta especialmente dolorosa, que fue el desencadenante de la concentración de aficionados a las puertas de la ciudad deportiva y los posteriores altercados, hasta el punto que la plantilla hizo noche allí al no poder regresar a sus domicilios.

No es el mejor clima posible para abordar un partido de este tipo y el Sevilla está obligado a levantarse para evitar una debacle. Tiene que reordenar el equipo Caparrós, con todas las innumerables carencias que tiene el plantel, para sacarle más provecho que hasta ahora. Después de tantas finales por tocar plata en los últimos 20 años, el Sevilla juega una por la permanencia. Es el fruto de la gestión de los especialmente señalados Del Nido Carrasco y Víctor Orta. En lo deportivo, Caparrós recupera a Lokonga, Sow y también a Carmona, en este caso tras sanción. Pierde, por el contrario, a Isaac Romero, si bien el lebrijano venía siendo suplente. Como ha hecho tantas variaciones en los dos últimos encuentros en busca de rendimiento inmediato pero sin acierto, es una incógnita saber qué once pueda presentar el técnico utrerano para un partido con tanto en juego.

Cómo llega la UD Las Palmas

La UD Las Palmas afronta igualmente una final, tanto o más dramática si cabe que en el caso del conjunto de Nervión. Los insulares, dirigidos por el exentrenador del filial sevillista Diego Martínez, han perdido sus dos últimos encuentros en casa, contra el Valencia (2-3) y el Rayo (0-1), pero hace no demasiadas jornadas venció en Getafe (1-3) y al Atlético de Madrid (1-0). El parte de bajas de la UD Las Palmas lo integran Kirian Rodríguez, McKenna y Fabio Silva. McBurnie puede ser el hombre más adelantado, con Moleiro y Sandro en los extremos. Tampoco es descartable la titularidad de un canterano nervionense como Campaña.