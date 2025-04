Dónde ver Mallorca - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2023-2024

Asegurado en Astorga el billete para la tercera ronda de la Copa del Rey, el Sevilla FC pone ahora los cinco sentidos en LaLiga, donde este sábado comparece en el Estadio Mallorca Son Moix para medirse al RCD Mallorca en un partido entre dos equipos de la zona baja de la tabla. Decimoquinto el conjunto nervionense y decimoséptimo el bermellón, están separados por sólo dos puntos.

Ambos llevan desde septiembre sin ganar en el campeonato doméstico. El Sevilla, en concreto, suma ocho jornadas sin conocer la victoria. Con Diego Alonso en el banquillo no lo ha hecho aún en LaLiga. Del arbitraje de este duelo entre hispalenses y baleares se encargará Alberola Rojas con Gil Manzano en el VAR. Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Mallorca - Sevilla: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El Mallorca - Sevilla de la 16ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por Movistar Plus + (dial 7), Movistar LaLiga TV (dial 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar en los correspondientes establecimientos.

A qué hora es el Mallorca - Sevilla: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El RCD Mallorca - Sevilla FC se juega este sábado 9 de diciembre a las 21.00 horas en el Estadio Mallorca Son Moix.

Cómo seguir el Mallorca - Sevilla

El encuentro entre el equipo bermellón y el sevillista se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports.

Todo lo que hay que saber del Mallorca - Sevilla

El Sevilla sigue dejando muchas dudas en cada partido que disputa. También le sucedió en la Copa, contra el Astorga, aunque bien es cierto que llegaba con once bajas por diferentes circunstancias a ese encuentro con un rival de la Tercera Federación. Venció por 0-2, logrando el segundo triunfo en once partidos con el técnico uruguayo en el banquillo, ambos en la Copa del Rey. En LaLiga no ha roto aún el maleficio. Tampoco pudo lograrlo el pasado fin de semana con el Villarreal. Generó en ataque, aunque no demasiadas ocasiones, y nada más ponerse por delante recibió el mazazo del empate. Incluso pudo perder con el tanto anulado a Ben Bereton en el descuento. «El fútbol está siendo injusto con nosotros, pero toca tragar y seguir trabajando», viene repitiendo Diego Alonso, convencido de que el equipo está mejorando. Ocurre que los resultados no llegan y son más que necesarios. La zona de descenso está al comienzo de esta jornada a cuatro puntos.

Para esta cita en Mallorca presentará bastantes bajas el Sevilla, otro hándicap más. Tendrá que hacer recuento el entrenador charrúa para saber de qué efectivos puede disponer en Son Moix. Hombres como Sergio Ramos, Juanlu, Gudelj, Sow, Rakitic, Ocampos, Lukebakio y En-Nesyri parecen fijos para el once salvo contratiempo. Podría seguir tirando Alonso de canteranos que están dejando buena impresión en sus apariciones con el primer equipo.

Cómo llega el Mallorca

El Mallorca llega a este partido con el Sevilla tras encadenar sendos empates con el Cádiz (1-1) y el Alavés (0-0) en Son Moix. En la Copa del Rey sí pasó ronda esta semana tras imponerse por 0-3 al Egües con doblete de Javi Llabrés y gol de Dani Rodríguez. En principio, la única baja en el conjunto bermellón es Muriqi, lesionado en el gemelo. Su puesto lo ocupará Abdón Prats, que puede jugar solo arriba o acompañado de otro punta (Larin). Javier Aguirre viene usando dos sistemas, aunque en el más habitual estructura a su equipo con tres centrales y dos carrileros. El Mallorca ha encajado los mismos goles que el Sevilla (20) y es el equipo que más empates, con ocho, suma de LaLiga.