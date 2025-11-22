Suscríbete a
Dónde ver Espanyol - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

LALIGA EA SPORTS

Los de Almeyda viajan hasta Barcelona tras el parón para afrontar este lunes en Cornellá la 13ª jornada liguera

Almeyda, entre el dibujo y las piezas: no ha repetido once en 12 jornadas

Rubén Vargas, controlando el balón ante Carlos Romero en el Sevilla - Espanyol de la pasada temporada
Sergio A. Ávila

El Sevilla FC vuelve a la competición doméstica tras el parón FIFA de selecciones visitando este lunes 24 de noviembre al RCD Espanyol en partido correspondiente a la 13ª jornada de LaLiga EA Sports. Los periquitos, que están firmando hasta ahora una ... gran temporada, suman 18 puntos y empiezan el fin de semana en puestos europeos. Dos menos, 16, acredita el conjunto de Matías Almeyda, en mitad de la tabla. Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

