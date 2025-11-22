Dónde ver Espanyol - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

El Sevilla FC vuelve a la competición doméstica tras el parón FIFA de selecciones visitando este lunes 24 de noviembre al RCD Espanyol en partido correspondiente a la 13ª jornada de LaLiga EA Sports. Los periquitos, que están firmando hasta ahora una ... gran temporada, suman 18 puntos y empiezan el fin de semana en puestos europeos. Dos menos, 16, acredita el conjunto de Matías Almeyda, en mitad de la tabla. Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Espanyol - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

El RCD Espanyol - Sevilla FC de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57 en Movistar y en abierto; 110 y 112 en Orange); y por LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Espanyol - Sevilla: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El RCD Espanyol - Sevilla FC de la 13ª jornada se juega este lunes, 24 de noviembre, a las 21.00 horas en el RCDE Stadium.

Cómo seguir el Espanyol - Sevilla

El encuentro lentre españolistas y nervionenses se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Espanyol - Sevilla

Un bagaje de 16 puntos en 12 jornadas le alcanza de momento al Sevilla FC para estar tranquilo, lo que ya es mucho teniendo en cuenta cómo de sufrida fue la pasada temporada y cuál es la realidad económica de la institución, muy compleja. El director deportivo del club, Antonio Cordón, reconoció esta semana que el objetivo son los 41 puntos, donde suele situarse el listón de la permanencia, y que se vislumbra un mejor horizonte económico para el verano de 2027. Hasta entonces, aunque toca recordar en este punto que el club se encuentra en proceso de venta, toca apretarse los machos en la parcela financiera y comprender que cada punto y cada victoria que sume este Sevilla es oro molido con vistas a su objetivo, que no es Europa. Con esa mentalidad debe acudir a cada partido y también al RCDE Stadium, donde lo espera el que posiblemente sea el equipo revelación de LaLiga.

El Sevilla, que llegó a enlazar tres triunfos seguidos a domicilio (Girona, Vitoria, Vallecas) suma dos derrotas consecutivas fuera de casa, en el Reale Arena y en el Metropolitano, ante el Atlético de Madrid. Antes del parón, el equipo sacó adelante un partido de mucho compromiso con el Osasuna (1-0, gol de Rubén Vargas de penalti) y ese mismo día y en los posteriores perdió por lesión a Azpilicueta, Marcao y Nianzou, que se unían en la nómina de bajas de Alexis e Isaac Romero. Estos dos últimos, amén de Cardoso y Agoumé, se reincorporaron al trabajo de campo este viernes y resta por saber si estarán aptos para entrar en la lista de expedicionarios con destino a Barcelona. Este partido también se lo pierde Carmona, en este caso por cumplir ciclo de amarillas. Con defensa de cinco ha funcionado mejor el Sevilla que con la de cuatro, pero está por ver hasta qué punto las lesiones alteran o no el planteamiento del técnico argentino para esta salida a Cornellá.

Cómo llega el Espanyol

El Espanyol de Manolo González ha sorprendido con un primer tercio de temporada ilusionante para su afición. Al parón, de hecho, se fue en zona europea pese a su derrota con el Villarreal (0-2), lo que da una idea de lo bien que están haciendo las cosas los blanquiazules. En el RCDE Stadium han ganado cuatro partidos, empatado uno y perdido dos. Puado, con un esguince de rodilla que lo tendrá fuera de circulación hasta diciembre, es a priori la única baja del conjunto perico, que recupera a Carlos Romero y Terrats respecto al duelo con el Villarreal. El exsevillista Dmitrovic es su guardameta titular y en ataque suele jugar Roberto Fernández como única punta aunque también puede hacerlo al lado de Kike García. Tiene el Espanyol un once muy definido en el que suele haber pocas variaciones.