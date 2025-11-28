Dónde ver el derbi Sevilla - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Llegó el momento del derbi en Sevilla; el primero de la temporada. Ahora sí, sevillistas y béticos miran única y exclusivamente al encuentro que tendrá lugar este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 16.15 horas, en el que ... ambos conjuntos medirán sus fuerzas con motivo de la 14ª jornada de LaLiga.

El Sevilla, condicionado por las bajas, encara el derbi desde hace días, después de caer ante el Espanyol (1-2). Con lo cual, Matías Almeyda deberá modificar su once con vistas a este nuevo choque liguero ante el eterno rival. Menos tiempo ha tenido para preparar este encuentro un Betis que viene de vencer el jueves al Utrecht (2-1) en la Europa League. Tampoco anda sobrado de efectivos Manuel Pellegrini, teniendo en cuenta las múltiples lesiones y la sanción a Antony.

Derbi Sevilla - Betis: canal de TV donde lo echan

Este derbi que enfrenta al Sevilla y al Betis este domingo será ofrecido en directo por Movistar Plus+ (dial 7), en el canal M+ LaLiga (dial 54) incluido en los paquetes de fútbol de Movistar; también por LaLiga TV Bar en los establecimientos.

Cómo seguir en streaming online el derbi Sevilla - Betis

Este choque entre sevillistas y béticos se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, además del transcurrir del encuentro, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este primer derbi de la temporada, correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga.

Sevilla y Betis se han enfrentado 139 veces en competiciones oficiales: 108 en Primera División, 15 en Copa del Rey, 14 en Segunda y 2 en Europa League. El balance histórico del derbi se inclina claramente hacia el Sevilla, que suma 64 victorias, por 41 del Betis y 34 empates. De forma más concreta, cuando el duelo se disputa con los sevillistas como locales, lo cual se ha dado en 69 ocasiones, el conjunto nervionense también domina con 40 triunfos, frente a 16 verdiblancos y 13 empates.

El último derbi en el Sánchez-Pizjuán se jugó en la 9ª jornada de LaLiga del pasado curso y terminó con victoria sevillista gracias a un gol de penalti de Lukebakio. En este sentido, el Betis atraviesa una larga racha negativa visitando a su eterno rival, pues acumula siete derbis consecutivos sin ganar en Nervión. Su última victoria allí fue el 6 de enero de 2018, en un memorable 3-5 (Ben Yedder, Kjaer y Lenglet / Fabián, Feddal, Durmisi, Sergio León y Tello).

Cómo llegan Sevilla y Betis a este derbi

Una vez más, como viene siendo habitual en los últimos derbis, el Betis llega a este partido por encima del Sevilla. Los heliopolitanos acumulan cinco victorias, seis empates y solo dos derrotas en la competición doméstica, lo que les posiciona en quinta posición, con 21 puntos. Cinco menos tienen los nervionenses, que se encuentran en mitad de tabla al registrar cinco victorias, un empate y siete derrotas.