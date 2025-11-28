Suscríbete a
+Nervión

Dónde ver el derbi Sevilla - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Sevillistas y béticos se ven las caras por primera vez esta temporada, con los de Pellegrini llegando a este choque tan especial por encima del eterno rival en la clasificación

Almeyda se queda con lo puesto para el derbi: ¿Qué soluciones maneja el entrenador del Sevilla?

«La plaga de bajas en Sevilla y Betis equilibra fuerzas del derbi»

Natan y Ejuke, durante el derbi Sevilla - Betis de la pasada temporada
Natan y Ejuke, durante el derbi Sevilla - Betis de la pasada temporada Raúl Doblado
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Llegó el momento del derbi en Sevilla; el primero de la temporada. Ahora sí, sevillistas y béticos miran única y exclusivamente al encuentro que tendrá lugar este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 16.15 horas, en el que ... ambos conjuntos medirán sus fuerzas con motivo de la 14ª jornada de LaLiga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app