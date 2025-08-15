Dónde ver Athletic de Bilbao - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Aún con el mercado abierto y mucho trabajo por hacer en la dirección deportiva que lidera Antonio Cordón, el Sevilla FC arranca LaLiga 2025-26 este domingo 17 de agosto. Se acabaron los amistosos y ya hay puntos en juego. Empieza en San Mamés, ante el Athletic Club de Bilbao, en partido correspondiente a la primera jornada liguera. Un test, sin duda, de lo más exigente para el conjunto nervionense, que comienza en un campo siempre complicado ante un rival mucho más hecho que, no se olvide, se clasificó para la Champions League el pasado curso. Te contamos a continuación todos los detalles del encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Athletic Club - Sevilla FC: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El Athletic Club - Sevilla FC de la 1ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por DAZN LaLiga TV (diales 55 y 58 en Movistar; 113 y 114 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Athletic Club - Sevilla FC: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Athletic - Sevilla se juega este domingo 17 de agosto a las 19.30 horas en San Mamés.

Cómo seguir el Athletic Club - Sevilla FC

El encuentro entre vizcaínos y nervionenses se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Athletic Club - Sevilla FC

Después de sufrir muchísimo la pasada temporada para salvar la categoría, a la primera jornada del nuevo ejercicio llega el Sevilla FC cogido con alfileres y con mucha tarea pendiente en los despachos. Hay que darles salida a futbolistas que no cuentan, amarrar al menos alguna venta importante y reforzar el plantel en puestos clave, como el lateral derecho, el eje de la zaga, el centro del campo y la delantera. Lo pide a gritos este Sevilla. Matías Almeyda, el técnico que asume el reto de reflotar la nave en tiempos convulsos para la entidad hispalense, no quiere excusas. Estará pendiente de las inscripciones hasta el último momento para saber de qué futbolistas puede disponer en San Mamés, aunque todo hace indicar que habrá mucho protagonismo de la cantera en la convocatoria.

Esta semana han vuelto a los entrenamientos Ejuke, Idumbo y Pedrosa, mientras que siguen de baja Badé, Nianzou, Jordán, Vargas y Ramón Martínez. Hay otros futbolistas como Rafa Mir y Januzaj que no entran en los planes y tendrán que salir. En la pretemporada, el Sevilla ha ganado un partido, ha perdido otro y ha empatado cuatro. Almeyda trata de inyectarle más competitividad y agresividad al grupo a través de la presión, pero es cierto que el equipo ha mostrado una debilidad defensiva que urge corregir a través no sólo del trabajo sino, también, de fichajes de nivel, especialmente si se concretaran las ventas de Juanlu y/o Badé.

Cómo llega el Athletic Club

El Athletic Club, que esta campaña disputará la Champions, repite con Ernesto Valverde en el banquillo y un equipo muy similar al del pasado curso. Robert Navarro y Areso integran el capítulo de altas, además de los que vuelven de cesión, de un Athletic que dio el golpe hace unas semanas con la renovación de Nico Williams cuando parecía que su futuro estaba en el Barcelona. Aunque no ha ganado en pretemporada, ni que decir tiene que el Athletic se crece ante su público y en San Mamés le mete a su fútbol mucha fogosidad y verticalidad. Es un equipo, como se sabe, peligrosísimo en su estadio. Sancet, Unai Gómez, Beñat Prados y Egiluz, este lesionado para toda la temporada, conforman el capítulo de bajas.