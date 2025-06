La cantera salva a la cartera

El mercado de fichajes veraniego promete ser intenso para el Sevilla. Antonio Cordón ha asumido la tarea de seguir recortando el coste de la plantilla del equipo nervionense intentando no sólo evitar que el nivel deportivo caiga, si no que mejore notablemente tras ... acabar la última temporada con apenas un punto de ventaja sobre los puestos de descenso. En el Sevilla actual no hay ningún futbolista que sea intransferible, y en el club son conscientes de que las opciones más viables de generar plusvalías que puedan aliviar las cuentas pasan por los canteranos. En Nervión ya han atravesado situaciones similares en el pasado y ya entonces los jugadores de los escalafones inferiores acudieron al rescate financiero del equipo.

Es Juanlu ahora el principal candidato a cumplir con este papel durante el verano. El futbolista de 21 años acumula ya 74 partidos con el primer equipo, es campeón olímpico y ha participado con la selección española sub 21 en la Eurocopa de la categoría. Por su nivel actual y por su potencial se convierte en un futbolista apetecible para muchos clubes, y el equipo que más interés ha mostrado por el momento en conseguir su fichaje es el Nápoles. Giovanni Manna, director deportivo del equipo partenopeo, acudió recientemente al Ramón Sánchez-Pizjuán para intentar desbloquear el fichaje, pero el Sevilla, por el momento, se mantiene firme: no lo pretende dejar salir por menos de 20 millones de euros. El Nápoles, por el momento, se planta en los 15 incluyendo los bonus y la operación sigue estancada, mientras que el Sevilla ya no podrá confiar en el Europeo para una posible revalorización, después de que España quedase eliminada ante Inglaterra en los cuartos de final. Cordón, pese a todo, ya señaló el pasado viernes que en el Sevilla no tienen prisa y que no van a malvender. Una venta de Juanlu por una cantidad que ronde los 20 millones de euros podría aliviar las cuentas del Sevilla en un verano crítico para el club. Antes, otros canteranos como Reyes, Sergio Ramos o Jesús Navas ya tomaron la puerta de salida en situaciones similares de debilidad económica. Traspasos de leyenda El primero de ellos fue José Antonio Reyes. Tras una brillante irrupción en el primer equipo del Sevilla, en enero de 2004 se cerraba su venta al Arsenal en una operación que superó los 25 millones de euros. El utrerano era la joya de la cantera sevillista y en el club no querían desprenderse así como así de él, por lo que tensaron la cuerda todo lo que pudieron para conseguir un acuerdo lo más beneficioso posible en lo económico teniendo en cuenta que el traspaso se cerraba además con la temporada en juego. Aquella fue la primera gran venta del Sevilla en el siglo XXI tras la que vendrían muchas otras y a través de la que el club pondría cerco a sus problemas económicos. Con ella se abrirían las puertas a los éxitos que acabaría cosechando el equipo. En una ligera mejor situación económica estaba el Sevilla cuando en los últimos compases del mercado de fichajes del verano de 2005 el Real Madrid abonó la cláusula de rescisión de 27 millones de euros por Sergio Ramos. Como en el caso de Reyes, la salida del defensor sirvió para que el club se reforzara posteriormente con futbolistas que, gracias al tino de Monchi, hicieron posible que el equipo obtuviera sus primeros éxitos nacionales e internacionales en este siglo. La respuesta inmediata y sin apenas tiempo llegó con el fichaje de Ivica Dragutinovic, pero en las siguientes ventanas de traspaso el club seguiría sumando calidad a su plantilla. Otros productos de la carretera de Utrera como Alberto Moreno, Luis Alberto, Sergio Rico, Diego Capel o Bryan Gil también dieron un importante impulso económico al club con sus salidas, pero estas operaciones se dieron en épocas de mayor abundancia en las arcas de la entidad. Tampoco hay que despreciar el salvavidas que, a principios de este siglo y coincidiendo con la última experiencia del Sevilla en Segunda, supusieron las ventas de Velasco y Jesuli al Celta o la de Carlos Marchena al Benfica. No obstante, la venta más trascendente de un canterano en los últimos años tuvo como protagonista a Jesús Navas. El palaciego se marchó al Manchester City (junto a Álvaro Negredo) en el verano de 2013 a cambio de alrededor de 20 millones de euros. El Sevilla se había acostumbrado a clasificarse para competiciones europeas, pero una serie de malas decisiones rompieron la racha y obligaron a la entidad presidida por José María Del Nido Benavente a cuadrar cuentas, para lo que resultaba obligatorio desprenderse de algunos de sus mejores futbolistas. Álvaro Negredo, Jovetic y Jesús Navas, durante su paso por el Manchester City AFP En los tres casos reseñados, el nivel y la identificación de los futbolistas con el club provocó que los jugadores regresaran más adelante en sus carreras a Nervión para volver a ser futbolistas del Sevilla. Los tres hicieron para ello esfuerzos en el plano económico. Carmona, Kike Salas e Isaac El Sevilla actual no tiene a ningún futbolista intransferible en su plantilla. Es por ello por lo que, además de Juanlu, hay otros canteranos que podrían generar una interesante plusvalía en el mercado. No obstante, es Juanlu por quien el club podría recaudar un mayor traspaso teniendo en cuenta todos los condicionantes. Y es que, de entre Isaac, Kike Salas, Carmona y Juanlu, es el quinteño el menor en edad (21 por los 23 de sus otros tres compañeros) e igualmente quien más veces ha sido internacional con el escaparate que ello supone. Además, conviene tener en cuenta que Kike Salas e Isaac han perdido valor en el mercado. El primero, por el posible delito de estafa por el que está siendo investigado. El segundo, por el bajo nivel que ha ofrecido durante la última campaña. En cualquier caso, las puertas de la oficina del director deportivo están abiertas para cualquier club que se interese por los futbolistas de la plantilla con la que a día de hoy cuenta Almeyda.

