La venta del Sevilla FC, un proceso «discreto» según Monchi

El hecho de que el equipo haya recuperado el pulso futbolístico de la mano de Matías Almeyda y la afición vuelva a identificarse con un Sevilla FC digno después de mucho tiempo no acalla, ni mucho menos, los tambores de venta que ... resuenan en la institución dentro de un proceso complejo que sigue su curso. Hay interesados en comprar y disposición en los dueños a madurar un trato.

El diálogo y las reuniones con los accionistas de referencia se suceden. Otra cosa es el precio de las participaciones, verdadero quid que mantiene la distancia en los acuerdos potenciales entre partes. Más allá de las intenciones públicas ya mostradas por el empresario Antonio Lappí para hacerse con el Sevilla FC, los propietarios actuales transmiten que siguen midiendo sus acciones en el mercado, asegurando incluso que, 'Tercera vía' aparte, hay otros inversores y/o capital extranjero interesados en hacerse con el paquete de control del club.

Vinculado a la famosa 'Tercera vía' aparece siempre la figura de Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi. El gaditano, que abandonó recientemente el Aston Villa y se centra ahora en el proyecto del San Fernando en su tierra, sigue de cerca como es lógico todo lo que atañe al Sevilla FC. También al posible cambio de propiedad.

En una entrevista con ElDesmarque le preguntan al director deportivo si Lappí y Fede Quintero han hablado ya con él pensando en un proyecto de futuro en Nervión: «No, yo lo que sé es lo que leo. Hasta hace 15 días estaba en un proyecto profesional. Evidentemente, ya lo he dicho muchas veces, tanto a Antonio como a Fede los conozco, tengo una relación magnífica. Evidentemente con Fede quizás más porque hay más roce. Yo no voy a hablar de las capacidades empresariales de ambos, porque están ahí. A partir de ahí, es que digo siempre lo mismo, si pensábamos que hoy estábamos haciendo aquí una entrevista con Monchi de presidente del San Fernando hace dos meses, imagínate lo que hubierais dicho vosotros. Jugar a adivinos, jugar a pensar qué va a pasar, yo creo que no es bueno para nada. Lo que pase, pasará y en cada momento se verá, pero no creo que la excesiva publicitación de movimientos accionariales o movimientos importantes favorezca al Sevilla, que al final creo que a todos es lo que nos importa«, sentencia.

Con estas últimas palabras, Monchi, hombre cercano a muchos de los actores de la posible transacción, deja claro que las negociaciones y movimientos de los accionistas en todo este proceso avanzarán con la mayor discreción posible, sorteando el foco mediático constante sobre los detalles. ¿Tiene Monchi información más concreta sobre el curso de la venta? Su respuesta vuelve a incidir sobre la misma idea, la de no 'retransmitir' ninguna negociación: «Sé lo que he leído en los medios de comunicación, lo que he visto y no sé si... Más de eso no te puedo decir porque creo que si existe ese proceso va a ser una cosa muy discreta«, sentencia el de San Fernando.