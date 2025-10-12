Suscríbete a
Morante se corta la coleta en Las Ventas

La venta del Sevilla FC, un proceso «discreto» según Monchi

El gaditano cree que la «excesiva publicitación» de los movimientos accionariales no es positiva para el club

La nueva vida de Januzaj y la luz con Almeyda y Cordón: «El dinero nunca fue un problema, amo el fútbol y sólo quería jugar»

Monchi, Del Nido Carrasco y Castro, en el Sánchez-Pizjuán
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

El hecho de que el equipo haya recuperado el pulso futbolístico de la mano de Matías Almeyda y la afición vuelva a identificarse con un Sevilla FC digno después de mucho tiempo no acalla, ni mucho menos, los tambores de venta que ... resuenan en la institución dentro de un proceso complejo que sigue su curso. Hay interesados en comprar y disposición en los dueños a madurar un trato.

