La venta del Sevilla FC: la insistencia de la Tercera Vía y la influencia de la deuda

La venta del Sevilla FC se mueve en la trastienda. Así lo han decidido hasta el momento los grandes accionistas, que no han pronunciado sobre todos esos movimientos que se vienen produciendo desde hace meses. Únicamente el expresidente José María del Nido Benavente, ... propietario del mayor paquete accionarial, confirmó la existencia de la propuesta de Antonio Lappí y Fede Quintero, en una declaración a la salida de los juzgados, para indicar que fue rechazada por insuficiente. Desde el club de Nervión, el mutismo es absoluto. Ni siquiera el presidente, José María del Nido Carrasco, se pronunció en su última comparecencia pública con motivo de los Premios Blázquez, incluso pretendiendo quedarse a un lado de esa negociación que sí lo tiene como un actor principal, aunque acabó admitiendo que existen varios grupos con interés.

La realidad es que las llamadas y reuniones se vienen sucediendo en los últimos meses. La Tercera Vía de Lappí y Quintero, pese a ese mensaje de Del Nido Benavente, sigue en la partida. La propuesta que pusieron sobre la mesa hace un mes valoraba al Sevilla FC entre 300 y 350 millones de euros, una cantidad a la que no habían llegado de forma aleatoria y sí tras un estudio detallado de la situación actual del club y su viabilidad futura. El primer rechazo a la oferta no ha supuesto la retirada de los dos empresarios, que mantienen la vigencia de su propuesta, por más que desde mentideros cercanos a los accionistas se hable de una propuesta superior. Unos nuevos americanos que aparecen en la sombra y que, en principio, estarían dispuestos a poner una cantidad más elevada por esas acciones que otorgarían el control de la entidad.

«El club no está vendido», dijo Del Nido Carrasco el pasado miércoles. Difícilmente podría estarlo sin el análisis profundo de las cuentas de la entidad. Una 'Due Diligence' que se establece como paso imprescindible para afrontar una compra de la envergadura del Sevilla FC. De hecho, toda propuesta que llega a Nervión pide firmar primero un documento de exclusividad, que establece unos meses para estudiar con detenimiento los números del club antes de sellar el precio final de la entidad. Ahí es donde, normalmente, surgen discrepancias y lo que deja una puerta abierta a ofertas como la de Lappí y Quintero, que sí colocaron líneas rojas en esa negociación.

+300 Millones de euros La propuesta de Lappí y Quintero superaba esa cifra, aunque se desliza que unos nuevos americanos preparan una oferta superior

La confidencialidad que se exige en este tipo de procesos tampoco ayuda a ofrecer luz al sevillismo. Detallar cómo se pretende afrontar la compra del Sevilla, qué planes se tendrían para el Ramón Sánchez-Pizjuán, después de que el actual consejo tenga planes para su reforma completa, y, sobre todo, qué deuda neta tendría la entidad en la fecha de la firma son aspectos sustanciales. La cercanía de la próxima Junta de accionistas, fijada para el 15 de diciembre, seguro que acelera todos esos movimientos que ya vienen produciéndose en la sombra en los últimos tiempos.

Ejemplos recientes de ventas, como la del Atlético de Madrid al fondo de inversión Apollo, ofrecen pistas de cómo se mueve el mercado. Allí Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo, además de embolsarse una cantidad millonaria, permanecerán en la gestión de la entidad durante al menos un tiempo determinado, aunque la venta todavía tardará unos meses en formalizarse. También datos que se han conocido recientemente sobre la salida de Roman Abramovich del Chelsea son tenidos en cuenta por accionistas del Sevilla. El club inglés, en su caso, tenía blindado el estadio de Stamford Bridge, que no pertenece en sí a la entidad y sí a una Fundación para evitar que se pueda especular con el mismo y mantener allí su sede.

«El Sevilla es un club goloso para inversores, pero tengo la friolera de 130 acciones y, en este momento, no puedo aportar más información sobre la posible venta», señaló el máximo dirigente sevillista. «Como ya comenté, la realidad es que existen grupos con interés, pero no deja de ser interés», añadió Del Nido Carrasco, que sí lanzó un mensaje a favor de los actuales accionistas: «A mí me tranquiliza que todos los accionistas mayoritarios sean sevillistas y, si algún día hacen lo que sea, será pensando en que es lo mejor para el Sevilla, pero no conozco los términos de ninguna negociación».

El asunto de la deuda

Parte capital de la venta radica en la deuda neta del Sevilla. Del Nido Carrasco la cifró en 64 millones de euros en su comparecencia del mes de septiembre tras el cierre del mercado, después de que el club traspasara a Loïc Badé, Dodi Lukebakio y Stanis Idumbo en el mes de agosto. Tres ventas que ayudan a mejorar la delicada economía sevillista, tras cinco años seguidos acumulando pérdidas que colocan un global por encima de los 221 millones de euros.

La existencia del préstamo participativo firmado con CVC a través de LaLiga es otro de los puntos clave de las cuentas del Sevilla. Si la existencia del mismo, y también que las pérdidas de 2020 y 2021 aún no se contabilizan, mantienen el patrimonio neto de la entidad como positivo, evitando una posible causa de disolución o de entrada en concurso de acreedores, esos 127 millones no dejan de ser una deuda que el Sevilla pagará en años venideros con la reducción de un porcentaje de sus derechos televisivos.

221 Millones de euros Las pérdidas acumuladas por la entidad de Nervión en los cinco últimos ejercicios

Pese a la cruda realidad de los números a junio de 2025, desde el club sevillista se asegura que para esta temporada se alcanzará el deseado equilibrio económico en las cuentas, un año antes de lo previsto cuando se pactó la financiación con Goldman Sachs que otorga liquidez a la caja de la entidad. La disminución del coste de plantilla y de otros gastos operativos de la entidad unido a los traspasos mencionados anteriormente acercan al Sevilla al punto de equilibrio para el 30 de junio de 2026, a la espera de que los resultados deportivos también sean positivos.

Todas esas cifras económicas, que se debatirán el 15 de diciembre en Los Lebreros, también tienen su influencia en la venta del club. Cualquier oferta que llegue a Nervión restará la deuda al valor de tasación de las acciones, de ahí que todos los grupos interesados quieran conocer de primera mano y tras un análisis exhaustivo la realidad económica del Sevilla.