Venta del Sevilla FC: Los fondos extranjeros aprietan con más de 3.000 euros por acción

La venta del Sevilla Fútbol Club está entrando en una fase decisiva, o al menos eso esbozan los movimientos cada vez más sólidos y consistentes que conducen al cambio de propiedad más pronto que tarde, con expectativas incluso de que la operación pueda cerrarse ... a principios de 2026, en medio de la temporada en curso para los de Matías Almeyda.

Fuentes cercanas a la entidad indican que ya se han presentado ofertas que superan los 3.000 euros por acción, lo que establecería la valoración total del club en más de 300 millones de euros, según el diario As. El Sevilla ha despertado un fuerte interés entre varios fondos de inversión extranjeros. La materialización de la venta depende también de resolver la antigua y profunda lucha de poder que existe entre los principales accionistas y sus pleitos cruzados. En este sentido, el consenso entre las grandes familias sevillistas está ahora más cerca que antes.

Ante el empuje del capital foráneo, la 'Tercera Vía' de Lappí y Quintero no se ha retirado. Insiste y pone sobre la mesa sus argumentos, pese a que su propuesta no alcanza esos 3.000 euros por participación. Llevan por delante el plus de que la institución quedaría en manos de sevillistas ante la evidente incertidumbre que plantea cualquier apuesta de afuera.

El futuro comprador sabe también que deberá asumir la significativa deuda que actualmente lastra al club. Las cifras netas de esa vasta obligación financiera son el gran tema de debate entre partes. Las diferentes valoraciones oscilan entre los menos de 70 millones de euros en los que el presidente, Del Nido Carrasco, situó la deuda neta hace dos meses y los más de 200 millones de euros, si se contabiliza el préstamo directo de CVC gestionado a través de LaLiga.

Mueven ficha las familias Guijarro, Carrión, Alés y Castro, así como el expresidente José María del Nido Benavente, factor clave del proceso con el control directo e indirecto de un 38% aproximado de las acciones del club.