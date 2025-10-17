La venta del Sevilla FC entra en su fase decisiva

Pese a que los resultados deportivos hayan cogido cierto vuelo en este inicio de temporada para el Sevilla FC, con un proyecto a medio plazo que vuelve a nacer de la mano de Antonio Cordón y Matías Almeyda, paralelamente se siguen dando pasos ... en firme para a venta de los grandes paquetes de acciones de la entidad englobadas en un puñado de familias: Del Nido, Carrión, Sevillistas de Nervión (Guijarro, Castro, Alés) más los conocidos como Americanos (Sevillistas Unidos 2020), ahora bajo el ala de la aseguradora A-CAP. Entre todos aglutinan alrededor del 86% del capital social y los movimientos no dejan de producirse en varios sentidos, con reuniones periódicas desde antes del verano, con intermediarios de fondos de inversión, también de posibles compradores o los propios interesados en las acciones en primera persona. Todos se mueven en este inicio de la carrera final para la venta del Sevilla. El club ha vuelto a coger peso en el mercado por su historia reciente y la sensación de negocio redondo que se entiende tanto desde los que quieren vender sus títulos a comprarlos.

Entre los posibles compradores, la única propuesta que llegó hace alrededor de un año fue del empresario estadounidense Gabriel de Alba, con fama de reflotar empresas en problemas. Su primer acercamiento fue de unos 2.400 euros por acción, oferta que fue valorada sin más, ya que en ese momento el escenario de venta inminente aún no sobrevolaba el Sánchez-Pizjuán. No como ahora. Porque empresario americano (de origen polaco) relacionado con el mundo del deporte, y que ya ha querido entrar en clubes de la Premier, sí que se ha reunido con varios de estos grupos de grandes accionistas, enfrentados entre ellos al igual que unidos por pactos vinculantes con derechos de arrastre, con sensaciones positivas bajo su propuesta, sin que se haya hecho en firme. También hay un fondo de inversión americano interesado (Goldman Sachs) en entrar de la mano de otros inversores, cómo desveló la Cadena Cope. La denominada tercera vía se queda como la única de acento andaluz y sevillano. Sigue en la pelea, aunque de momento alejada de los precios que se manejan para la compra-venta del Sevilla. Hasta seis distintos interesados han llamado a las puertas del Sevilla y han visto la documentación antes de realizar la oferta final por el paquete completo. Sólo uno hasta la fecha la ha realizado.

La madeja accionarial del Sevilla sólo se podrá resolver con una venta conjunta de las acciones de todos los participantes. Personas que han asistido a las diferentes reuniones entre los interesados en la compra comentan a ABC de Sevilla que el precio que se discute fluctúa entre los 2.500 y 2.800 euros por acción, es decir, desembolsar algo menos de 250 millones sólo en la compra de acciones, asumiendo a su vez la deuda y créditos firmados, por lo que la operación se marcharía a más de 400 millones de euros. No es el precio esperado o deseado por los poseedores de los títulos de la entidad nervionense, ya que en su día vieron como podían ofrecerles hasta 1.000 euros más que en la actualidad por acción, pero en vista de la situación actual de las cuentas y de la baja popularidad de los accionistas, se comprende que es el mal menor y todos van cediendo en sus posiciones para que la compra del Sevilla llegue a buen puerto.

2.4000 euros Es la única propuesta de compra por acción que ha llegó con el club, donde piensan que se pueden alcanzar los 2.800 por cada título, con hasta seis posibles ofertantes distintos

De hecho, las mismas fuentes consultadas hablan de un periodo corto de tiempo para que todo quede resuelto. «Antes de que termine el año», espetan, aunque son conscientes de que se puede alargar un poco más en el tiempo. Lo cierto es que una operación de esta magnitud no deja de ser compleja, ya que no se trata de comprar un único bien o empresa como es el Sevilla FC en sí, sino que las particularidades de los vendedores es que casi ninguno se fía del cercano, con la persona de confianza y mano derecha del consejo de administración en los asuntos legales, Alberto Pérez-Solano, llevando la voz cantante en dichas negociaciones, tratando de encontrar la propuesta que mejor sabor de boca deje en los vendedores, que no tiene por qué ser la que más le convenga a la propia sociedad, situación que también se valora al ser sevillistas los que venden, no deseando que la venta provoque un cataclismo en la sociedad.

Porque cualquier futurible comprador debe tomar decisiones drásticas desde su desembarco en Nervión. Primero debería activar una ampliación de capital con la que ir diluyendo la deuda y poder así hacer frente a los millonarios gastos a corto plazo que debe asumir el club, además de inyectar un líquido que provocaría un mayor margen salarial en los sevillistas, de cara a mejorar la primera plantilla. Un asunto que escama en toda la operación es la posibilidad de que el estadio pase a ser una especie de moneda de cambio, con una recalificación que aún no se ha llevado a efecto pero que significaría una cuantiosa inyección de dinero si se pudiese vender para uso residencial. El club ya tomó medidas para protegerse de esta posible entrada de un capital no sevillista que dominase el club en el caso de que quisiese vender el Sánchez-Pizjuán, debiendo llegarse a dos tercios del accionariado en junta para su aprobación. Si consiguen hacerse con todos los paquetes no tendrán oposición alguna legal que les pueda hacer frente.

Diferentes actores

La venta de las acciones que dan todo el poder en el Sevilla está en marcha. Ninguno de los posibles compradores quiere arriesgarse a quedarse con un paquete que controle el club dejando fuera del 38% que titulan Del Nido Benavente y sus allegados, ya que se les puede hacer muy larga la travesía con un enemigo tan intenso como el expresidente. Todos deben vender y en las reuniones que han tenido las propias familias que públicamente dicen no poder ni verse, es patente la voluntad de las partes de finiquitar este asunto lo antes posible, toda vez que se decida por la mejor oferta, tanto económica como racional desde el punto de vista de que se pueda pensar que el nuevo inquilino del sillón presidencial o del bastón de mando quiere comprar el club para llevarlo a una posición deportiva mejor, no para aprovecharse del patrimonio generado durante más de 135 años de historia.

Los diferentes interesados están leyendo la documentación aportada por los abogados del Sevilla en cuanto a la salud financiera del club. Qué se debe, cuántos créditos hay solicitados, cómo pagarlos y qué patrimonio real tiene el Sevilla para hacer frente a los próximos años, los más complejos pese a la previsible ampliación de capital que pueda realizarse. En el mundo del fútbol se compran clubes todos los años, con más deseo hacia los históricos por el peso social y empresarial que tienen en la propia industria deportiva, y esa baza también la tratan de imponer los vendedores, quienes no se moverán de la ciudad en los próximos años y desean tener una retirada tranquila, pudiendo acudir al estadio del Sevilla como unos simples aficionados más. La pequeña oposición accionarial que resultará en caso de venta serán las asociaciones de pequeños accionistas y los peñistas, sin fuerza real para cambiar nada.

La tercera vía, encabezada por Antonio Lappí y Fede Quintero, aún no se ha retirado de la carrera. Tras tantear a diferentes grupos, entre ellos a Del Nido Benavente, quien les propuso un pacto de adhesión que no quisieron aceptar, ahora deben lanzar su propuesta. Está bien valorada porque son reconocidos sevillistas y empresarios de éxito en la ciudad, aunque deberán alcanzar las propuestas ya realizadas o que se van a realizar en próximas fechas en cuanto a la elevada cifra por acción. No es sencillo competir en la carrera por la compra de un club como el Sevilla. Todos los actores se han colocado en la línea de salida y lo que hace unos meses se pensaba que valía poco ha vuelto a coger una entidad de venta más que gigantesca. Las familias tradiciones que han gobernado el club ven llegar su millonaria despedida, mientras el sevillismo se tienta la ropa con el posible cambio. No quieren a los que están, pero temen todo aquel que quiera coger el Sevilla como otro negocio más del que sacar el máximo provecho personal.