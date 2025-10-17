Suscríbete a
La venta del Sevilla FC entra en su fase decisiva

Los grandes accionistas se han reunido con posibles compradores, con una oferta que no cuajó de 2.400 euros la acción, como punto de partida para nuevos ofertantes, con hasta seis grupos interesados

Vicepresidente y presidente del Sevilla, en la última junta de accionistas
Alberto Fernández

Pese a que los resultados deportivos hayan cogido cierto vuelo en este inicio de temporada para el Sevilla FC, con un proyecto a medio plazo que vuelve a nacer de la mano de Antonio Cordón y Matías Almeyda, paralelamente se siguen dando pasos ... en firme para a venta de los grandes paquetes de acciones de la entidad englobadas en un puñado de familias: Del Nido, Carrión, Sevillistas de Nervión (Guijarro, Castro, Alés) más los conocidos como Americanos (Sevillistas Unidos 2020), ahora bajo el ala de la aseguradora A-CAP. Entre todos aglutinan alrededor del 86% del capital social y los movimientos no dejan de producirse en varios sentidos, con reuniones periódicas desde antes del verano, con intermediarios de fondos de inversión, también de posibles compradores o los propios interesados en las acciones en primera persona. Todos se mueven en este inicio de la carrera final para la venta del Sevilla. El club ha vuelto a coger peso en el mercado por su historia reciente y la sensación de negocio redondo que se entiende tanto desde los que quieren vender sus títulos a comprarlos.

