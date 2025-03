Véliz: «Hablé con Bryan y me dijo que para adelante, que todo era un diez»

Ya fue presentado la pasada semana como nuevo jugador del Sevilla, tras ser firmado por la dirección deportiva que encabeza Víctor Orta para reforzar el ataque del equipo que dirige Quique Sánchez Flores. Alejo Véliz está deseando recuperarse para poder ayudar al equipo, eso sí en una posición en la que ahora, con Isaac Romero y, sobre todo, el regreso de En-Nesyri de la Copa de África y los dos goles en Vallecas que dieron el triunfo liguero contra el Rayo Vallecano, lo puede tener algo más difícil.

«Llegué con un ritmo bastante bueno. Venía de la lesión pero hacía dos semanas que estaba entrenando en el campo. Estoy poniéndome a tono para estar, ya esta semana, a disposición del técnico. Tuvimos una primera charla corta en el gimnasio y me preguntó cómo estaba. Le dije que me sentía bien y me deseó que me recuperase pronto porque el equipo nos necesita a todos para ir todos hacia el mismo objetivo», comentaba el joven delantero argentino.

El futbolista cedido por el Tottenham londinense habló de sus primeros días de adaptación y valoró que «por suerte tuve una adaptación muy rápida con los chicos, especialmente con los argentinos. Me estoy sintiendo muy cómodo y muy contento con este paso. Con Lamela establecimos ya un vínculo muy lindo, me invitó a su casa y estuvimos conversando. Estoy muy contento con todo». Pero el que le convenció para venir fue Bryan Gil, canterano sevillista que milita en el cuadro inglés, incluso con visita a la capital hispalense: «Vine con él hace un mes y medio más o menos y conocimos un poco Sevilla. Luego nos fuimos para su pueblo y Bryan siempre me habló muy bien del club. Antes de venir hablé con él y le pregunté por todo. Me dijo que para delante porque todo era un 10».

En los mismos términos en los que se refirió durante la rueda de prensa de presentación cuando se le preguntó por qué tipo de delantero es también dijo algo parecido en la entrevista concedida a los medios oficiales sevillistas, y advirtió que «soy un delantero que deja todo, que va a ir a todas las pelotas y no va a dar una por perdida. Voy a entregar todo de mí, como quiere el club que por algo confía en mí. Soy un nueve de área, al que le gusta salir para jugar, pero que como a cualquier delantero, lo que le más le gusta es hacer goles. En Rosario jugué con sistema de doble punta y también me adapté jugando como único delantero. Creo que me voy a adaptar de la mejor manera a la posición que toque».

Hablaba también Véliz sobre la edad de los jugadores, en este caso por el hecho de que el Sevilla se ha reforzado con futbolistas jóvenes en el mercado invernal recién terminado. El jugador argentino valoraba que «vengo con las expectativas altas de poder adaptarme, aportar y seguir creciendo. Al ser más jóvenes creo que tenemos mucha hambre de gloria, de salir a comernos la cancha e ir a por todo. Ese es mi pensamiento. A los 17 años estaba en mi casa, jugando en el club del pueblo. Hice una prueba en Rosario Central, llega la pandemia y vuelvo a casa. Estaba por dejarlo, pero mi madre me dijo que probara y lo intentara. Volví y tras pandemia había varios jugadores del primer equipo con covid. Subieron los del reserva a jugar, yo llegué al equipo reserva, rendí bien y Kily González me subió muy rápido a Primera. Estuve una temporada y media y salió la venta al Tottenham».

Véliz desvela en la entrevista con los medios oficiales del Sevilla la que es también su otra gran pasión, el baile: «En mi familia gusta mucho el folclore y empecé a bailar desde los tres años hasta los 15. Era el fútbol y el folclore hasta que me decidí por el fútbol. Es una disciplina que se llama malambo, de zapateo. Fui a Cosquín, que es de los mayores escenarios de Argentina y pude quedar primero».

Por último, habló de lo pasional que es la afición del Sevilla, como lo es en el fútbol argentino: «Allí se vive de forma muy intensa. Tenemos las hinchadas más locas y creo que el ambiente aquí se vive igual. Cuando entras al campo y ves todo el mundo cantando y animando me corre la sangre. Elegí estar aquí por ese motivo también», concluyó.