Veinte años sin ganar en casa de los tres grandes de la Liga

Jugar fuera de casa es algo que a muchos no se les da bien. El ambiente hostil y sentir lejos el hogar puede jugar malas pasadas. En el caso del Sevilla, históricamente ha sido un equipo que ha cosechado mejores resultados en su feudo, otorgándole ... a Nervión un estatus de alta peligrosidad. Corren tiempos difíciles y el cuadro hispalense sigue sin asentarse en una estabilidad de resultados, aún así, el Sevilla FC sigue teniendo este curso mejores resultados en casa que fuera de ella.

Los blanquirrojos acumulan sólo tres victorias ligueras en 17 partidos, serán 18 cuando juegue mañana su partido aplazado con el Atlético. De ellas, dos han sido en casa antes Las Palmas y Almería, mientras que el pasado martes consiguieron sus primeros tres puntos fuera de casa ante el Granada, debut de Quique Sánchez Flores. Unos datos muy pobres que se complementan con las cuatro derrotas y tres empates que ha registrado el Sevilla a domicilio en liga en este curso.

Ahora, el conjunto hispalense cierra el año visitando uno de los feudos con el que más historia negra comparte: el Civitas Metropolitano. Y es que desde que el club colchonero se mudó a este estadio, el Sevilla no ha sido capaz de vencerlo en liga, aunque el Vicente Calderón tampoco se le ha dado especialmente bien. De hecho, solo ha ganado uno de los quince últimos encuentros oficiales que ha jugado en el campo del Atlético de Madrid.

Esa única victoria sevillista en el territorio colchonero se produjo en enero de 2018, en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, el italiano Vincenzo Montella se encontraba en el banquillo sevillista y el equipo remontó mediante Jesús Navas y 'Tucu' Correa el gol del local Diego Costa (1-2).

Y se acabó, desde entonces los nervionenses han sumado en el Metropolitano tres empates y dos derrotas. La más reciente la del pasado 4 de marzo, un partido de pesadilla perpetrado con Sampaoli dirigiendo al equipo. Un 6-1 en contra que dejó imágenes surrealistas como la de Acuña tirando con exasperación una hoja de papel con dudosas indicaciones o la expulsión de Pape Gueye por doble amarilla en cuestión de pocos minutos.

En el histórico global de entre estos dos equipos no sale bien parado el equipo hispalense tampoco, puesto que el Atlético ha ganado 55 de los 94 partidos disputados frente a las 17 victorias del Sevilla, el resto han sido empates (23).

Territorio hostil

No obstante, no es el estadio en el que peor estadística tiene el Sevilla. El Camp Nou es el verdadero talón de aquiles de los blanquirrojos. El pasado 15 de diciembre se cumplieron 21 años de la última victoria del equipo sevillano en la parroquia culé en la liga. Curiosamente, poco después el Sevilla iniciaría su etapa más exitosa con la consecución de la primera Copa de la UEFA en 2006. No obstante, ni estando en sus mejores momentos, el conjunto sevillista pudo doblegar al Barcelona en el Camp Nou. Se da la circunstancia de que el conjunto hispalense ya ha visitado a los culés, aunque fue en Montjuic debido a las obras que están llevando a cabo en su estadio, pero ni por esas los blanquirrojos han podido erigirse con la victoria. El Sevilla perdió por la mínima (gol en propia puerta de Ramos) el pasado mes de septiembre.

Por último, el estadio del Real Madrid tampoco ha sido un territorio amigable para el Sevilla, que lleva otros quince años sin conocer la victoria allí. Hay que remontarse a la campaña 2008-09, los sevillistas vencieron por 3-4 en el Bernabéu con goles de Adriano, Romaric, Kanouté y Renato, en lo que supuso el último partido al frente del Real Madrid del entrenador alemán Bernd Schuster, que fue destituido dos días después. Sin embargo, las últimas cuatro visitas del Sevilla al Real Madrid se han saldado con derrotas: 3-0 en el encuentro de la pasada Liga, 2-0 en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2010-11, 1-0 en el encuentro liguero de esa misma temporada y 3-2 en la campaña anterior. En definitiva, el Sevilla acumula un total de 44 partidos sin ganar en los estadios de los equipos grandes de LaLiga. Una dinámica muy desalentadora para el sevillismo a la que tendrá que enfrentarse su nuevo entrenador, Quique Sánchez Flores, que se reencontrará con su exequipo mañana a partir de las 16.15 horas.