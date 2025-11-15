Suscríbete a
La Suiza de Vargas y Sow deja casi resuelta su presencia en el Mundial

Vlachodimos defendió la portería en la victoria de Grecia ante Escocia

Gabriel Suazo capitanea a Chile para derrotar a Rusia, imbatida desde 2021

Rubén Vargas, durante el Suiza - Suecia
Rubén Vargas, durante el Suiza - Suecia efe
Nacho Pérez

La selección de Suiza se enfrentó este sábado a la de Suecia para buscar certificar su clasificación para el próximo Mundial (4-1). Los sevillistas Vargas y Sow estuvieron participando con el equipo helvético. Además, Odysseas Vlachodimos defendió la portería de Grecia ... en el duelo ante Escocia (3-2). El cuadro heleno no tiene opciones de participar en el gran torneo del próximo verano.

