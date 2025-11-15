La Suiza de Vargas y Sow deja casi resuelta su presencia en el Mundial

La selección de Suiza se enfrentó este sábado a la de Suecia para buscar certificar su clasificación para el próximo Mundial (4-1). Los sevillistas Vargas y Sow estuvieron participando con el equipo helvético. Además, Odysseas Vlachodimos defendió la portería de Grecia ... en el duelo ante Escocia (3-2). El cuadro heleno no tiene opciones de participar en el gran torneo del próximo verano.

Rubén Vargas fue titular en el partido disputado en Ginebra. El extremo sevillista estuvo sobre el césped durante 85 minutos hasta que fue sustituido por Fassnacht cuando el marcador ya era de 3-1. Él mismo asistió en la jugada del tercer tanto suizo. Djibril Sow, por su parte, partió como suplente, pero Murat Yakin decidió darle la oportunidad de jugar en la segunda parte y lo introdujo al partido en el minuto 70.

Vlachodimos fue el guardameta titular elegido por Jovanovic en la selección griega. El portero titular del Sevilla jugó el partido completo e hizo posible que su equipo consiguiera derrotar a Escocia.

Antes de que los tres futbolistas vuelvan a entrenar a las órdenes de Almeyda, Rubén Vargas y Sow participarán el 18 de noviembre en el Kosovo-Suiza clave de la última jornada de la clasificación para el Mundial. Salvo catástrofe, los helvéticos conseguirán entonces dejar confirmada al 100% su presencia en la Copa del Mundo. Por su parte, la Grecia de Vlachodimos, ya eliminada, se enfrentará a Bielorrusia también el martes.