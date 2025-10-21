Vargas eleva sus cifras para colocarse entre los mejores de LaLiga

Si encontrar lecturas positivas a una derrota como la sufrida ante el Mallorca no es tarea sencilla, el rendimiento de Rubén Vargas sí está siendo una de las noticias positivas en el Sevilla. El suizo volvió a ver puerta, anotando el primer gol ... del partido, con lo que continuó elevando sus registros para colocarse entre los mejores de LaLiga. Esa apuesta que realizaron tanto Matías Almeyda como Antonio Cordón por Vargas está dando sus frutos, con unas actuaciones individuales que incrementan su valor en el mercado.

Dos goles y cuatro asistencias acumula el extremo con el Sevilla en esta temporada. Una aportación en las acciones decisivas que lo coloca por delante de la mayor parte de atacantes del campeonato. Partiendo desde la banda izquierda, aunque con esa libertad de movimiento que le concede Almeyda, Vargas ha elevado su producción hasta convertirse en uno de los jugadores más rentables de LaLiga.

El adiós de Dodi Lukebakio, ante esa necesidad del Sevilla de hacer caja el pasado verano, le dio más cuota de protagonismo a Vargas. Frustrado su posible traspaso al Villarreal, que apostó tarde por el suizo y después de que la entidad de Nervión ya hubiera traspasado a Stanis Idumbo al Monaco y negociara con el Benfica por Lukebakio, Almeyda dialogó con el suizo para pedirle ese paso adelante. Su buena lectura del juego y su capacidad técnica lo convierten en una de las mejores armas ofensivas del Sevilla, una cuestión que está ratificando en estas primeras nueve jornadas.

El preparador argentino, como también su homólogo en la selección de Suiza, no sólo valoran ese rendimiento ofensivo de Vargas, sino también su capacidad de asociación para jugar siempre para el colectivo y esa capacidad para ponerse el mono de trabajo y ayudar en las tareas defensivas. Una labor oscura que desarrolla el helvético y que agradece el equipo.

«Rubén también aporta muchos elementos defensivos que ayudan a todo el equipo y por eso es un jugador tan importante para nuestra selección», señaló Murat Yakin, el seleccionador de Suiza, para destacar ese compromiso de Vargas. «Puede crear superioridad con sus regates porque es veloz y dinámico en su juego. También es muy peligroso de cara al gol, con un gran golpeo», añadió Yakin sobre las cualidades ofensivas de su pupilo, que también las está exhibiendo con el Sevilla.

Vargas es el cuarto jugador del Sevilla que más minutos acumula en LaLiga, con 550 repartidos en siete partidos como titular y uno de suplente, después de que se perdiera la primera jornada por problemas musculares y su tardía inscripción. Un rol de protagonista que Almeyda le pidió y que el suizo está cumpliendo sobre el campo.