Foro ABC con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía

Vargas eleva sus cifras para colocarse entre los mejores de LaLiga

El suizo acumula dos goles y cuatro asistencias, lo que lo convierte en uno de los productivos

El Sevilla de Almeyda y el aprendizaje de un primer cuarto de liga similar en puntuación al de Pimienta

Rubén Vargas celebra su gol ante el Mallorca
Rubén Vargas celebra su gol ante el Mallorca EFE
Samuel Silva

Samuel Silva

Si encontrar lecturas positivas a una derrota como la sufrida ante el Mallorca no es tarea sencilla, el rendimiento de Rubén Vargas sí está siendo una de las noticias positivas en el Sevilla. El suizo volvió a ver puerta, anotando el primer gol ... del partido, con lo que continuó elevando sus registros para colocarse entre los mejores de LaLiga. Esa apuesta que realizaron tanto Matías Almeyda como Antonio Cordón por Vargas está dando sus frutos, con unas actuaciones individuales que incrementan su valor en el mercado.

