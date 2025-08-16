Valverde no se fía del Sevilla FC: «Quieren ser agresivos y ganar duelos»

Ni los malos resultados de la pretemporada, con seis derrotas seguidas, cambian el discurso de Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, en las horas previas del inicio de temporada ante el Sevilla FC. «Mañana es cuando cuentan los puntos de verdad y es cuando hay que estar preparados», ha indicado el técnico, que tampoco quiere confianzas pese a las bajas del equipo sevillista: «Quieren ser agresivos y ganadores de duelos; espero la mejor versión».

«Es un nuevo proyecto, con esa situación de expectación que siempre se genera. En los partidos que los hemos visto han estado bien, el último estuvo condicionado por el calor ante el Toulouse. Compitieron bien ante el Marsella y el Schalke. Espero la mejor versión del Sevilla, igual que espero la nuestra para poder ganar», ha asegurado Valverde, que tampoco cree que los problemas del Sevilla afecten a su rendimiento en este partido: «Los problemas de cada club son particulares de cada uno, pero el equipo que vendrá del Sevilla y el once que pueda jugar será de garantías. El año pasado contra ellos fueron partidos muy igualados y el equipo es parecido. A estas alturas de la pretemporada hay muchos equipos con dificultades, pero siempre hay un gen competitivo, que lo tiene el Sevilla, porque ha sido así a lo largo del tiempo».

Ha analizado Valverde a este nuevo Sevilla de Almeyda, del que ha destacado ese sello que quiere imprime el argentino. «Cuando empieza la competición, todos los equipos queremos obstaculizar el juego del rival, hacer presión para que no pueda salir. Nosotros queremos eso y, por lo que he visto, ellos también. Quieren ser agresivos, ganadores de duelos en uno contra uno y se están aplicando en eso. Y delante están Akor Adams, Lukebakio, Idumbo... buenos jugadores para desarrollar juego ofensivo», ha añadido Valverde, que le ha quitado importancia a los resultados de su equipo en este verano: «La pretemporada es para ver y probar cosas. Si quieres ganar puedes programar otro tipo de partidos. Se trata de ver las dificultades que puedes tener. Fueron partidos muy duros, ante el primero y el segundo de la Premier y en sus estadios. Hay que separar, nos ha obligado a competir con dificultad y mañana es cuando cuentan los puntos de verdad y es cuando hay que estar preparados».

Sobre la temporada, Valverde ha mostrado su ilusión por mejorar los resultados de años anteriores. «Queremos estar en esas posiciones que venimos ocupando las últimas campañas. Este año tenemos que compaginar con Champions, LaLiga es larga, son diez meses y esperamos que pasen muchas cosas buenas. Cuando empiezas te olvidas de lo anterior, te pones en la casilla de salida y con las mismas ganas y fuerzas. Estoy preparado para este inicio y espero que lo estemos todos. Siempre es un reto importante llevar al Athletic un paso más allá y lo queremos conseguir», ha finalizado el técnico.