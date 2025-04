Valencia - Sevilla, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Un Sevilla FC en crisis abre esta 31ª jornada de LaLiga con el objetivo de revertir su situación; más que acercarse a posiciones europeas, evitar que el equipo se hunda aún más después de caer en los últimos tres partidos. Esto hace que García Pimienta se la juegue este viernes en Mestalla, donde los sevillistas se miden al Valencia CF a partir de las 21.00 horas.

Y es que las tres derrotas consecutivas que ha sufrido recientemente el Sevilla (0-1 ante el Athletic, 2-1 en el derbi ante el Betis y 1-2 frente al Atlético de Madrid) han provocado que la figura de su entrenador quede en entredicho. En una dinámica completamente distinta se encuentra su rival, el Valencia, equipo que ha revertido su situación y que acumula cinco jornadas sin caer derrotados, con dos empates y tres victorias; la última de ellas, el pasado fin de semana ante el Real Madrid (1-2).

Con urgencia de puntos y con bajas

A los problemas clasificatorios del Sevilla hay que sumar también la falta de efectivos con la que el equipo afrontará lo que resta de curso, pues esta semana se conocieron las bajas de Rubén Vargas y Akor Adams para lo que quedaba de temporada. Con lo cual, ambos jugadores se suman al también lesionado Nianzou en la lista de ausencias para visitar este viernes al Valencia.

El Sevilla ha visitado en 99 ocasiones al conjunto valencianista a lo largo de su historia, con un bagaje de trece victorias, 17 empates y 69 derrotas. Pese a este balance, los hispalenses no caen en Mestalla desde la temporada 2017/18 (4-0). La última visita del cuadro nervionense a la capital del Turia, la de la temporada pasada, se saldó con empate a cero.