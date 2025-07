Última sesión antes de viajar a Alemania: Juanlu se entrena con el culebrón del Nápoles abierto y Badé se reserva por una sobrecarga

El Sevilla FC ha realizado este viernes en la ciudad deportiva su último entrenamiento de la semana antes de viajar a Gelsenkirchen, donde el equipo de Matías Almeyda afronta este sábado (17.00 horas) su tercer amistoso de la pretemporada ante el Schalke 04, actual equipo de la Bundesliga 2 y rival histórico para los blanquirrojos desde la inolvidable semifinal de la Copa de la UEFA de 2006.

En la sesión de los sevillistas, se ha podido ver de nuevo a Juanlu Sánchez entrenándose con total normalidad con sus compañeros, sin novedad alguna sobre su posible traspaso al Nápoles. Ha transcurrido más de un mes desde que el director deportivo de los italianos, Giovanni Manna, visitara las oficinas del Sánchez-Pizjuán para iniciar las conversaciones por el canterano y a día de hoy sigue sin haber acuerdo entre clubes.

Los tiras y aflojas no cesan en una negociación que, de no resolverse pronto, corre el riesgo de romperse. A ello se une el baile de cifras por el jugador. La propuesta del Nápoles alcanzaría los 17 millones pluses incluidos, pero en Italia filtran cantidades alejadas a esa cifra: un fijo de 12 millones de euros y variables que podrían alcanzar los 4 millones.

Presionan igualmente con la posibilidad de que Alessandro Zanoli ocupara finalmente un puesto en la plantilla y el Nápoles se olvidara definitivamente de Juanlu. Tensión sin acuerdo. En Nervión, Cordón sigue firme en sus pretensiones.

Habrá que ver si Juanlu se sube o no al avión para el amistoso en Alemania. No fue convocado para el anterior choque con el Sunderland en Faro. El que sí debe viajar con sus compañeros es Badé, otro de los posibles movimientos de mercado en el Sevilla. El francés no se ha entrenado esta mañana por una leve sobrecarga en el gemelo izquierdo. No es nada grave y podría desplazarse junto a la expedición.

Siguen en el dique seco recuperándose de sus respectivas lesiones Jordán, Nianzou, Isaac Romero y el fichaje Alfon. Almeyda buscará su primera victoria con el Sevilla en el Veltins Arena de Gelsenkirchen.