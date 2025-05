La UEFA y el Sevilla FC rememoran los 11 años de un testarazo épico: el de Mbia al Valencia

No corren los mejores tiempos por Nervión, con un Sevilla FC en horas bajas que el domingo se juega atar la permanencia contra el Leganés o meterse en un soberano lío en el tramo final de LaLiga. Sea como fuere, la primavera le trae preciosos recuerdos al sevillismo de una era dorada que queda muy reciente aún para club y aficionados. Este 1 de mayo se cumplen, sin ir más lejos, 11 años del mágico gol de Mbia en Valencia.

El Sevilla FC comparecía en Mestalla, 1 de mayo de 2014, con 2-0 de renta a favor de la ida de las semifinales de la UEFA Europa League. El ambiente, muy hostil, y en el horizonte, la soñada final que se jugaría en Turín. En los primeros veinticinco minutos del encuentro, el Valencia empató la eliminatoria, primero con un gol de Feghouli en el minuto 13 y otro de Jonas Gonçalves, aunque la UEFA se lo dio a Beto en propia puerta.

La afición valencianista entonaba el «sí se puede» porque el Sevilla, además de no ser capaz de mantener la ventaja en la eliminatoria, no daba dos pases seguidos y no llegaba a la portería defendida por Diego Alves. Mathieu marcaba en la segunda parte el tercer gol local en el minuto 69 y consumaba la remontada momentánea para el Valencia. A partir de ahí, la afición valencianista se veía en la final y se llegó a cantar «sí, sí, sí, nos vamos a Turín». Hasta que apareció el legendario cabezazo de Stephane Mbia en el último suspiro. Durante 94 minutos, el Valencia estuvo clasificado, pero fue en ese instante, cuando el camerunés silenció a casi 45.000 personas con su testarazo.

#TalDíaComoHoy hace 11 años… 🔙



🏆 El milagro de Mbia en Mestalla para llevarnos a Turín a por 'La Copa Imposible' — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 1, 2025

Coke sacó de banda en largo hacia el área, peinó Fazio y Mbia apareció para anotar el gol que le daba la vida al Sevilla, que lo clasificaba para la final y que llevaba el delirio para los casi 5.000 sevillistas que había en las gradas de Mestalla y a toda la afición que esperaba la clasificación de su equipo en la ciudad hispalense. Hoy, tanto la UEFA como el Sevilla FC han recordado aquella jugada que permanecerá para siempre en el corazón de todo el sevillismo.