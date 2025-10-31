Suscríbete a
Las tres bajas del Sevilla FC antes de viajar a Madrid

Cardoso se ha ausentado del entrenamiento de este viernes en la ciudad deportiva

Almeyda, contra el Atlético y la 'maldición' del Sevilla en los grandes campos

Victor Rodríguez
Candela Vázquez

Candela Vázquez

El Sevilla FC ha ultimado la preparación para el duelo ante el Atlético de Madrid, que tendrá lugar este sábado a partir de las 16.15 horas. Almeyda dará a conocer la convocatoria para este encuentro, en la que todo apunta a que Azpilicueta ... y Mendy estén en ella. El navarro se puso como objetivo regresar para el reencuentro con su exequipo y el técnico argentino deja en sus manos la decisión de jugar más o menos minutos. Bien le viene al Pelado su incorporación, ya que además de haberle echado de menos todo el grupo, Cardoso ha causado baja en el entrenamiento de este viernes.

