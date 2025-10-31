Las tres bajas del Sevilla FC antes de viajar a Madrid

El Sevilla FC ha ultimado la preparación para el duelo ante el Atlético de Madrid, que tendrá lugar este sábado a partir de las 16.15 horas. Almeyda dará a conocer la convocatoria para este encuentro, en la que todo apunta a que Azpilicueta ... y Mendy estén en ella. El navarro se puso como objetivo regresar para el reencuentro con su exequipo y el técnico argentino deja en sus manos la decisión de jugar más o menos minutos. Bien le viene al Pelado su incorporación, ya que además de haberle echado de menos todo el grupo, Cardoso ha causado baja en el entrenamiento de este viernes.

De esta forma, el portugués se une a la baja de Alexis, al que no se le espera hasta pasado el parón de noviembre, y la ausencia de Lucien Agoumé por sanción. No obstante, el centrocampista francés no ha entrenado esta semana con normalidad, ya que se ha decidido que haga trabajo de descarga para evitar cualquier tipo de lesión en uno de los jugadores más usados por el técnico sevillista.

Una baja que podría ser suplida en la convocatoria por Nianzou, aunque el francés se acaba de incorporar a los entrenamientos y su habilidad para recaer crea reticencias. Con estos mimbres, Almeyda tendrá que decidir qué tipo de defensa organizar y si le da una oportunidad a Kike Salas, teniendo en cuenta las bajas en la defensa.