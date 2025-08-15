Tres años sin ganar en el primer mes: los arranques sí importan en el Sevilla FC

Quedan sólo dos días para que el Sevilla FC se estrene en la temporada 2025-26 ante el Athletic Club y la concentración se ha apoderado del plantel hispalense. Los de Matías Almeyda son conscientes de que tendrán que dejarse la piel sobre el terreno de juego para convencer y ganar tiempo. El mal regusto que dejó el rendimiento del equipo la pasada campaña sigue muy dentro de la afición sevillista. De ahí que el club decidiera cambiar a su entrenador y al director deportivo a principios del mes de junio.

No obstante, el cuadro blanquirrojo se plantará el domingo en San Mamés muy mermado entre lesiones y la escasez de jugadores inscritos. El límite salarial sigue ahogando a un Sevilla, que espera llegar al 1 de septiembre con todo solucionado. Esa es la intención, al menos, de Antonio Cordón. El director de fútbol del Sevilla reconoció que no le preocupan las primeras jornadas ligueras, puesto que su meta la marca el final del mercado.

Unas declaraciones controvertidas, teniendo en cuenta el descalabro deportivo que el Sevilla ha experimentado en las últimas tres temporadas. Y es que se da la circunstancia de que en ninguna de estas campañas el Sevilla ha logrado registrar una victoria hasta la jornada 5. Es decir, un mes sin puntuar de tres. Demasiado tiempo para un grupo que lo que más está trabajando es, además del físico, la mente.

Haciendo un repaso por estas campañas, en la 22-23, Julen Lopetegui fue destituido por registrar una victoria en los primeros diez partidos de la temporada (entre la Champions y LaLiga). El vasco se estrenó con una derrota en El Sadar (2-1), empató en casa ante el Valladolid (1-1) y encadenó dos jornadas sin puntuar ante Almería (2-1) y Barcelona (0-3). La victoria llegaría en la jornada 5, ante el Espanyol (2-3).

A Mendilibar también le condenó ganar sólo dos partidos de sus primeras (y últimas) ocho jornadas de la 23-24. Su estreno ante el Valencia en casa transmitió muy malas sensaciones tras caer 1-2. La visita al Alavés no mejoró en absoluto la imagen de los sevillistas, que salieron de Vitoria goleados (4-3). De vuelta en Nervión, volvió a caer ante el Girona (1-2) y el Sevilla se libró de la visita al Atlético de Madrid por una DANA. No fue hasta la quinta jornada cuando los de Mendilibar sacaron los tres puntos a Las Palmas por la mínima.

Por último, Xavi García Pimienta consiguió algo que sus antecesores no, puntuar en la jornada 1. Empató ante su exequipo en Las Palmas (2-2), perdió ante el Villarreal (1-2), empató en Son Moix (0-0) y cayó ante el Girona (0-2). La victoria llegó, una vez más, en la jornada 5, ante el Getafe (1-0). No fue destituido hasta el tramo final del curso, pero el Sevilla terminó registrando su peor clasificación del siglo XXI.