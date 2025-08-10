Toulouse - Sevilla FC: Juanlu sale de titular y Almeyda cambia el esquema

El Sevilla FC disputa esta tarde su último encuentro de preparación, con la visita al Toulouse y Matías Almeyda ha sorprendido con una variación táctica, ya que el once anunciado partirá inicialmente con un esquema de tres centrales, a la vez que Juanlu, que fue una de las novedades de la lista, partirá como titular en el carril diestro.

Ante las numerosas ausencias, el técnico argentino ha decidido variar el esquema que venía utilizando en esta pretemporada, con el que también pretende buscar una mayor solidez defensiva, uno de los puntos débiles del equipo hasta el momento.

Así, el once del Sevilla será el formado por Nyland en la portería; Juanlu, Carmona, Castrín, Kike Salas y Suazo en esa línea defensiva con tres centrales y dos carrileros; Gudelj, Agoumé y Sow formarán en la medular; mientras que Lukebakio acompañará a Akor Adams en el ataque. Un novedoso esquema de Almeyda, que quiere utilizar la última prueba veraniega para probar su laboratorio.

El técnico argentino desplazó esta mañana a 23 futbolistas, después de la convocatoria anunciada ayer y en la que destacaron las ausencias de Rubén Vargas y Pedrosa, que se sumaron a la amplia lista de lesionados -Nianzou, Joan Jordán, Badé, Ramón Martínez, Idumbo-, que han dejado mermado el plantel sevillista, pese a las recuperaciones de Isaac y Marcao.

