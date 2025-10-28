Suscríbete a
«Nos tomamos la Copa muy en serio»

Almeyda, Peque y Januzaj atendieron a los medios tras el pase a la siguiente ronda en la Copa del Rey

El técnico recalcó la forma en que los menos habituales se rehicieron tras el gol del Toledo

Toledo - Sevilla FC: Se repone del susto inicial e impone su lógica superioridad (1-4)

Toledo - Sevilla, en directo

Almeyda, en la banda del Salto del Caballo SFC
Álvaro Galván

Concluido el choque, Matías Almeyda se refirió en sala de prensa a las expectativas que tenía acerca de este partido, el cual también valoró. «Me lo esperaba porque fui entrenador de equipos de otras categorías y jugué en otras categorías. Así que sé lo que ... significa jugar ante un rival de Primera y las ilusiones que genera en la gente, en los jugadores y los entrenadores. Creo que lo hicieron muy bien. Arrancaron como pensábamos y después pudimos marcar una amplia diferencia», comentó de primeras.

