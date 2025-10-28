«Nos tomamos la Copa muy en serio»

Concluido el choque, Matías Almeyda se refirió en sala de prensa a las expectativas que tenía acerca de este partido, el cual también valoró. «Me lo esperaba porque fui entrenador de equipos de otras categorías y jugué en otras categorías. Así que sé lo que ... significa jugar ante un rival de Primera y las ilusiones que genera en la gente, en los jugadores y los entrenadores. Creo que lo hicieron muy bien. Arrancaron como pensábamos y después pudimos marcar una amplia diferencia», comentó de primeras.

Con respecto a los jugadores que protagonizaron la victoria, muchos de ellos poco habituales, el técnico los valoró muy positivamente ya que «lo han entregado todo. No ponen excusas. Les hicimos notar antes del partido que todos iniciamos en categorías más bajas, con terrenos de juego que no están como a lo que están acostumbrados ellos. Es fútbol, y el fútbol es once contra once». Y es que, al hilo de esto, recalcó que «nada es fácil. Todo cuesta. El que subestima previo a un partido cometería un grave error. Entonces, estudiamos al Toledo de la misma manera que estudiamos a todos los rivales».

Se reafirmaron

Dos protagonistas del choque, por sus goles y su aportación ofensiva, fueron Peque y Januzaj. Almeyda les dio galones en este partido ante el Toledo y ambos lo aprovecharon.

«Estamos contentos porque sabemos que estos partidos son muy difíciles de ganar. Ellos se juegan la vida y solo juegan en una ocasión un partido así. Sabíamos que al principio iba a ser difícil, salen con muchas ganas, pero lo importante es pasar a la siguiente ronda», comentó el belga a pie de campo. Además, en lo personal, admitió que «tuve un poquito de problemas físicos, pero ya me siento mucho mejor teniendo minutos. Esto viene bien para estar preparado y salir adelante».

Por su parte, Peque no obvió que «hemos empezado un poco regular. Ellos, en su campo y con su gente, han apretado al principio. Hemos sabido darle la vuelta y hemos hecho un buen partido en líneas generales. Estamos contentos por la victoria». Es más, destacó que «hemos hecho lo que el míster nos ha pedido. Nos tomamos la Copa muy en serio».