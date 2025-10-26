El CD Toledo golea antes de recibir al Sevilla FC en la Copa del Rey

El CD Toledo continuó con su buena dinámica tras golear al CD Sonseca en el derbi provincial (6-1), con lo que llegará con la moral por las nubes para recibir al Sevilla FC en la primera eliminatoria de la Copa del Rey ... . Los dobletes de Chupi y Hornero, más los tantos de Willy y Narbona dieron al conjunto verdiblanco los tres puntos para permanecer invictos y mantener el coliderato del Grupo 18 de Tercera RFEF con los mismos 16 puntos que el Manchego aunque con mejor diferencia de goles.

No tardó mucho en abrir el marcador el conjunto toledano. Chupi, tras un rechace a la salida de un córner, anotó el primer tanto en el 8', lo que parecía un partido sencillo para los locales. Pero el Sonseca no se arrugó y antes del cuarto de hora ya había establecido la igualada, gracias a un disparo de Pleite desde la frontal.

Poco le duró la alegría al equipo visitante que casi en la siguiente jugada se vio debajo de nuevo en el marcador. Otra vez el delantero albaceteño Chupi apareció para adelantar al Toledo, que ya sí pisaría el acelerador para no tener problemas. El lateral Hornero, en el 21' con un gran disparo de falta, y Narbona colocarían el 4-1 con el que se llegó al intermedio.

Ficha técnica CD Toledo

CD Sonseca Nico Herrero; Izan, Ferrandis, Jorge Santos (Rochdi, m. 45), David Castro; Hugo Sánchez (Ventas, m. 45), Guerrero, Carlos López (Largo, m. 64), Pleite; Dani Muñoz (Nico Riquelme, m. 64) y Zapero (Jorge Riquelme, m. 72).

Goles 1-0, m. 8: Chupi; 1-1, m. 15: Pleite; 2-1, m. 17: Chupi; 3-1, m. 21: Hornero; 4-1, m. 32: Narbona; 5-1, m. 48; Willy; 6-1, m. 60; Hornero.

Árbitro Gómez-Miguel González (Delegación de Toledo). Amonestó a los locales Stevens y Luis Molina. Por parte visitante, a Jorge Santos, Hugo Sánchez y Ferradis.

Incidencias Partido de la octava jornada del Grupo XVIII de Tercera RFEF disputado en el Salto del Caballo ante unos dos mil espectadores.

Ya en la reanudación, y con el encuentro visto para la sentencia, Willy y Hornero anotaron los dos últimos tantos del conjunto toledano, en los minutos 48 y 60. E incluso la distancia pudo ser mayor, pero el testarazo de Friaza se estrelló en la madera. Una contundente victoria para el CD Toledo, que permanece en la cabeza de la tabla antes de recibir al Sevilla FC en el Salto del Caballo en la primera ronda de la Copa del Rey.