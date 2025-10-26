Suscríbete a
El CD Toledo golea antes de recibir al Sevilla FC en la Copa del Rey

Los toledanos le endosaron seis tantos al Sonseca en el derbi provincial para mantenerse en cabeza

Radiografía de una sangría defensiva: errores individuales y deberes para Almeyda

S. S.

El CD Toledo continuó con su buena dinámica tras golear al CD Sonseca en el derbi provincial (6-1), con lo que llegará con la moral por las nubes para recibir al Sevilla FC en la primera eliminatoria de la Copa del Rey ... . Los dobletes de Chupi y Hornero, más los tantos de Willy y Narbona dieron al conjunto verdiblanco los tres puntos para permanecer invictos y mantener el coliderato del Grupo 18 de Tercera RFEF con los mismos 16 puntos que el Manchego aunque con mejor diferencia de goles.

Descarga la app