El Toledo celebra el cruce de la Copa del Rey ante el «heptacampeón de la Europa League»

Se ha conocido este lunes el resultado del sorteo de la Primera Eliminatoria de la Copa del Rey 25-26, en el que ya entraban los equipos de Primera división. Al Sevilla FC le ha tocado en suerte viajar hasta Toledo para volver a comparecer en el mítico e histórico Salto del Caballo de la localidad manchega para jugar ante el equipo local, el Club Deportivo Toledo. Como suele ocurrir en estos eventos, el sorteo se ha vivido con una tremenda ilusión en la capital toledana, ya que esperaban que equipos como el Villarreal, el Betis, el Valencia, el Levante, el Elche o el propio Sevilla el equipo al que les correspondiera enfrentarse.

Se ha juntado toda la plantilla del equipo toledano que entrena Borja Bardera en la sala de prensa del Salto del Caballo para seguir en directo la retransmisión del sorteo de la Copa y en cuanto ha salido la bola de su rival, el Sevilla FC, los futbolistas han saltado, vitoreado y abrazado como celebración de una jornada que se antoja histórica para el CD Toledo y la provincia toledana.

Y es que no es para menos. El Toledo hacía nueve temporadas que no disputaba la Copa del Rey, a la que ha llegado gracias a que es uno de los semifinalistas de la Copa Federación. El equipo toledano milita en el grupo 18 de Tercera Federación y marcha noveno tras sumar siete puntos en cinco partidos disputados (una victoria y cuatro empates).

Hay que recordar que el Salto del Caballo vio fútbol de Segunda división por última vez en la década de los años 90 del pasado siglo y en diciembre del año 2000 vivió una jornada que está marcada en el recuerdo de este club con 97 años de historia: la victoria por 2 a 1 al Real Madrid de los galácticos en los treintaidosavos de final de la Copa del Rey.