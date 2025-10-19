Suscríbete a
Primera RFEF

El Teruel de Alejandro Palop hunde al Sevilla Atlético (1-0)

Los de Jesús Galván, pese a las ocasiones ante la meta defendida por el hijo del exportero sevillista, no pudieron empatar el tanto de Ayman en la segunda mitad

La cruz del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán: segundo peor arranque en casa del siglo XXI

Lance del partido entre el Teruel y el Sevilla Atlético
Lance del partido entre el Teruel y el Sevilla Atlético CD Teruel
Jesús Sevillano

Lo intentó hasta el final el Sevilla Atlético en su visita al CD Teruel, en el encuentro correspondiente a la octava jornada del campeonato liguero del grupo II de Primera RFEF, pero acumuló una nueva jornada sin conocer la victoria el primer filial sevillista que ... le lleva a meterse en los puestos más bajos de la clasificación, superando sólo al Betis Deportivo (seis puntos de los franjirrojos por cuatro de los verdiblancos) en la tabla. Necesita reaccionar el conjunto de Jesús Galván, que no gana precisamente desde la disputa del derbi chico con el tanto de Lulo Dasilva, porque meterse abajo desde tan pronto puede ser muy peligroso en esta complicada tercera categoría del fútbol nacional.

