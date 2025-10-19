El Teruel de Alejandro Palop hunde al Sevilla Atlético (1-0)

Lo intentó hasta el final el Sevilla Atlético en su visita al CD Teruel, en el encuentro correspondiente a la octava jornada del campeonato liguero del grupo II de Primera RFEF, pero acumuló una nueva jornada sin conocer la victoria el primer filial sevillista que ... le lleva a meterse en los puestos más bajos de la clasificación, superando sólo al Betis Deportivo (seis puntos de los franjirrojos por cuatro de los verdiblancos) en la tabla. Necesita reaccionar el conjunto de Jesús Galván, que no gana precisamente desde la disputa del derbi chico con el tanto de Lulo Dasilva, porque meterse abajo desde tan pronto puede ser muy peligroso en esta complicada tercera categoría del fútbol nacional.

Fue un partido en el que el filial nervionense tuvo ocasiones más que de sobra para haber conseguido un mejor resultado pero que vio cómo encajaba el tanto que decantó el marcador en favor del cuadro turolense en una de las pocas llegadas del rival al área visitante. En la portería local estaba Alejandro Palop, hijo de la leyenda sevillista Andrés Palop, que se enfrentó a Alberto Flores, guardameta canterano nervionense que al que el propio Palop tiene muchísimo cariño y al que, en su día, designó como 'su sucesor' en la portería del Sevilla.

Sevilla Atlético: Alberto Flores; Jorge Moreno (Iker Villar, m. 78), Iker Muñoz, Castrín, Sergio Martínez; Lulo Dasilva, Rivera (Collado, m. 46); Raihani (Miguel Kpebane, m. 27), Miguel Sierra (Ibra Sow, m. 78), Oso; y Álex Costa (Isra Domínguez, m. 63).

Gol: 1-0, m. 68: Ayman.

1-0, m. 68: Ayman. Árbitro: Romero Freixas (catalán). Roja directa a Jorge Moreno (ya en el banquillo). Amarillas al local Abraham, así como a los visitantes Álex Costa, Collado e Isra Domínguez.

Fue en el minuto 68 cuando Ayman acertó con las redes de la meta defendida por Alberto Flores y poner el 1 a 0 en el marcador del Estadio de Pinilla, mientras que Oso, en un saque de esquina directo, estrelló, en el descuento, el balón en el larguero de la portería de Alejandro Palop. Nuevo jarro de agua fría para los chicos de Galván, que siguen sin levantar cabeza.