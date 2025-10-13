Suscríbete a
Terremoto en la Serbia de Gudelj: dimite Stojkovic en plena clasificación para el Mundial de 2026

El ya exseleccionador del equipo serbio anunció su renuncia tras la derrota del sábado ante Albania (0-1) y este domingo la federación ratificó la marcha del entrenador

Nyland, fijo para Solbakken en la goleada de Noruega a Israel (5-0)

A la izquierda, Nemanja Gudelj en un partid con Serbia; a la derecha, el ya exseleccionador, Dragan Stojkovic
Jesús Sevillano

La derrota de la Serbia de Nemanja Gudelj ante Albania (0-1) en el quinto encuentro de clasificación para el Mundial de 2026 ha tenido una consecuencia importante. Y no es otra que la renuncia al cargo de seleccionador del entrenador que dirigía los destinos ... del combinado absoluto serbio desde 2021, el que fuera centrocampista Dragan Stojkovic. Fue el propio técnico quien lo anunció en la rueda de prensa post partido: «Esta derrota no debería haber ocurrido y asumo la responsabilidad. Estoy aquí para afrontar las consecuencias. El resultado ha sido realmente malo, no me lo esperaba. Le he comunicado al presidente y al secretario general mi dimisión. No viajaré a Andorra para dirigir al equipo», afirmó.

