Terremoto en la Serbia de Gudelj: dimite Stojkovic en plena clasificación para el Mundial de 2026

La derrota de la Serbia de Nemanja Gudelj ante Albania (0-1) en el quinto encuentro de clasificación para el Mundial de 2026 ha tenido una consecuencia importante. Y no es otra que la renuncia al cargo de seleccionador del entrenador que dirigía los destinos ... del combinado absoluto serbio desde 2021, el que fuera centrocampista Dragan Stojkovic. Fue el propio técnico quien lo anunció en la rueda de prensa post partido: «Esta derrota no debería haber ocurrido y asumo la responsabilidad. Estoy aquí para afrontar las consecuencias. El resultado ha sido realmente malo, no me lo esperaba. Le he comunicado al presidente y al secretario general mi dimisión. No viajaré a Andorra para dirigir al equipo», afirmó.

La decepción tras la derrota frenta a Albania, que ha seguido a la goleada recibida por Inglaterra en septiembre (5-0), ha provocado que Stojkovic haya tomado la decisión de dejar el banquillo del equipo nacional de Serbia en plena fase de clasificación para el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Ha sido este domingo cuando la federación de Serbia ha reconocido en un comunicado oficial la renuncia de Dragan Stojkovic.

Y es que los irregulares resultados tras cinco partidos jugados, con dos victorias, un empate y dos derrotas, han provocado que realmente Serbia tenga bastante complicada su clasificación para la fase final del Mundial de 2026. El combinado balcánico es tercero en un grupo de cinco selecciones, con 7 puntos, por 11 de los albaneses y 15 (pleno) de Inglaterra.

Gudelj, que se quedó incluso fuera de la convocatoria del duelo ante Albania, y tampoco sumó minutos en el 5-0 ante los británicos, aunque en ese partido sí estuvo en el banquillo, no juega con su selección desde los 22 minutos que sumó como suplente en el partido contra Letonia del pasado 6 de septiembre, la última victoria de los serbios en esta fase de clasificación. Se abre una nueva era en el banquillo balcánico en la que uno de los capitanes del Sevilla FC espera tener más protagonismo del que está teniendo en los últimos partidos.