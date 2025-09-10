La tercera vía del Sevilla FC sigue bloqueada: «Son mis amigos, pero en relación a la venta no hay nada»

En la amplia comparecencia de José María del Nido Carrasco también ha habido cuestiones sobre la posible venta de acciones del Sevilla. Si la tercera vía encabezada por Antonio Lappí y Fede Quintero manifestó su intención de comprar, el presidente ha indicado que esa alternativa se encuentra bloqueada y sin novedades, pese a señalar la buena relación que mantiene con ambos empresarios.

«Fede Quintero es mi amigo de toda la vida, Antonio Lappí, también, aunque de menos tiempo. En relación a la venta no hay nada. Si vendo mis acciones, que son algo más de 150, va a haber pocos cambios en el accionariado del Sevilla«, ha manifestado el presidente sevillista sobre esa alternativa que se postuló para que se produzcan cambios en el puesto de mando del club.

Precisamente, Del Nido Carrasco ha reiterado que cuenta con el respaldo de la mayoría accionarial para seguir en el cargo, pese a las peticiones de dimisión de parte de los aficionados. «Lo he contestado, aquí hay una Sociedad Anónima Deportiva y el capital nombra un consejo. Ahí están los dueños que han hecho las cosas muy bien muchos años y dos temporadas malas. Estoy centrado en la regeneración económica y deportiva del Sevilla. Aquí hay una SAD donde rige el capital, se nombró un consejo por seis años y el consejo cuenta con el respaldo de la mayoría accionarial», ha dejado claro el presidente.

«Estoy convencido de que le vamos a dar la vuelta a la situación porque soy sevillista y tengo la responsabilidad de ser el presidente. Hay que apoyar al equipo, la afición siempre está, y queremos conseguir que el Sánchez-Pizjuán sea ese campo en el que cuando vienen como rivales les tiemblan las piernas y los jugadores después quieren jugar aquí con nosotros», ha afirmado Del Nido Carrasco para zanjar cualquier asunto sobre su futuro en la entidad.