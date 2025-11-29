La tensión del derbi vuelve a su cauce tras tocar su pico más alto

Parece que fue hace un siglo, pero el derbi sevillano vivió hace tan solo unos meses días oscuros, de malas relaciones entre las dos entidades deportivas más importantes y representativas de la ciudad, con lo que esto conlleva. La tensión alcanzó un punto donde ... el Sevilla, quien previamente había roto sus relaciones con el Betis de forma pública, se negaba a asistir al palco del Benito Villamarín, dejando por primera vez sin representación institucional a los sevillistas en un partido de esa dimensión. Con una llamada telefónica, asumiendo -entre comillas- cada uno la parte que pensaban que correspondía a su responsabilidad, se zanjó el asunto, lanzando ambos un comunicado oficial donde destacaban un nuevo marco en las relaciones entre Betis y Sevilla. Nunca será la de hermanos, pero sí la de vecinos que se respetan. El ejemplo de los presidentes cala en las aficiones, por mucho que por momentos la ira de un mal resultado o un menosprecio mal entendido pueda provocar un tsunami.

Todo comenzó por la chispa que encendió una hoguera de dimensiones no calculadas. El Sevilla venció al Betis en el derbi del 6 de octubre. Ya en el palco hubo cierta tensión en el nombrado posteriormente presidente de honor, Joaquín Caparrós, y miembros de la delegación bética, entre los que se encontraba lógicamente su presidente, un Ángel Haro que tuvo un encuentro dialéctico con el utrerano. No pasó a mayores, pero el enfado ya lo llevaban como postre. En la hierba, entretanto, durante la celebración de los jugadores del Sevilla, desde la grada les llegó un escudo del Betis tachado dentro de un círculo rojo, como si fuese una señal de prohibido. Canteranos, entre los que más destacaba Isaac Romero, posando para una foto, festejaron con esta bandera. El Betis se indignó posteriormente y elevó una protesta y posterior denuncia al Comité de Disciplina de la RFEF. El resultado fue que en el último partido de Liga del 2024 en el Sánchez-Pizjuán frente al Celta, en la que era la despedida sobre la hierba de Jesús Navas de su afición, hasta tres jugadores de la primera plantilla tuvieron que cumplir un partido de sanción. El propio Isaac, más Juanlu y Carmona se quedaron sin vestir. Esto encendió al Sevilla hasta decidir que el camino más corto para solucionarlo era una ruptura total de relaciones con el Betis.

«Nosotros vivimos en Sevilla, una ciudad dual, con guasa. El derbi se vive una semana antes con bromas, durante y la semana después. Si a los jugadores canteranos les tiran un capote. Celebraron sin intención y no le faltamos el respeto a su afición», manifestaba el presidente del Sevilla días después. «En frío no entiendo que se quiera hacer daño. No me puedo relacionar de manera sana con unos dirigentes que no se relacionan de manera honesta con mi entidad», sentenció.

Ángel Haro, presidente bético, respondía en la junta de accionistas del Betis: «Los profesionales de cualquier equipo tienen que ser respetuosos con las instituciones y sus símbolos. El Betis no denunció, sólo puso en conocimiento de los comités unas imágenes. No pedíamos sanción deportiva, ni económica, ni somos responsables de que unos jugadores no jueguen un partido. Los responsables serán las personas que han cometido el hecho punitivo. Sería tremendo que fuera nuestra».

Con este caldo de cultivo se llegaba al derbi de la segunda vuelta, disputado a finales de marzo en el Benito Villamarín. El Sevilla buscó la fórmula de ir al recinto bético sin pasar por el palco, algo que le negaron desde el Betis alegando (comprensiblemente) problemas de seguridad. Nadie daba el paso al lado, hasta que se produjo una llamada entre presidentes. Tanto el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, como el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, intervinieron para que las aguas regresaran a su cauce. Que de una celebración desmedida y de una posterior denuncia, una relación al menos cordial saltarse por los aires.

Los clubes emitieron un comunicado de renovadas relaciones, aunque siempre ha quedado la sensación en el Betis de que ellos no rompieron con nadie, sino que fue el Sevilla quien adoptó una postura de enfrentamiento. Tampoco en el Sánchez-Pizjuán sentó del todo bien esta nueva paz que entienden provocada por el escenario en el que se había metido la relación, pero pensando que saltaron por el último pellizco recibido desde el lado contrario de la ciudad. Ahora la normalidad vela por el buen entendimiento entre las directivas, mientras no pase nada que las altere.