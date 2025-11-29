Suscríbete a
La tensión del derbi vuelve a su cauce tras tocar su pico más alto

La bandera con el escudo del Betis tachado encendió la mecha, con una denuncia y sanción de tres jugadores

El Sevilla rompió relaciones con el Betis y antes del último duelo en el Villamarín sellaron un acuerdo de paz

Ángel Haro, Isaac Romero y José María del Nido Carrasco
Ángel Haro, Isaac Romero y José María del Nido Carrasco Antonio Montes / ABC
Alberto Fernández

Parece que fue hace un siglo, pero el derbi sevillano vivió hace tan solo unos meses días oscuros, de malas relaciones entre las dos entidades deportivas más importantes y representativas de la ciudad, con lo que esto conlleva. La tensión alcanzó un punto donde ... el Sevilla, quien previamente había roto sus relaciones con el Betis de forma pública, se negaba a asistir al palco del Benito Villamarín, dejando por primera vez sin representación institucional a los sevillistas en un partido de esa dimensión. Con una llamada telefónica, asumiendo -entre comillas- cada uno la parte que pensaban que correspondía a su responsabilidad, se zanjó el asunto, lanzando ambos un comunicado oficial donde destacaban un nuevo marco en las relaciones entre Betis y Sevilla. Nunca será la de hermanos, pero sí la de vecinos que se respetan. El ejemplo de los presidentes cala en las aficiones, por mucho que por momentos la ira de un mal resultado o un menosprecio mal entendido pueda provocar un tsunami.

