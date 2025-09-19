Tebas y el límite salarial del Sevilla FC: «El consejo de administración va por el camino adecuado»

El Sevilla da pasos en su plan de regeneración pero aún se mantiene como el club de Primera división con menor límite salarial, poco más de 22 millones de euros, tope que revela las dificultades económicas por las que pasa el club de Nervión, que en febrero contaba con 684.000 euros de límite de coste de plantilla. Desde la patronal, Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Javier Gómez, director general corporativo, han valorado el proceso de los hispalenses en pos de regresar lo antes posible a la norma 1:1.

«Es un problema que nos estamos encontrando, que nos ocurre en el futbol europeo y español. Cuando hay un club que tantos años seguidos juega competición europea, ingresa gran cantidad de dinero y tenga más presupuesto. Cuando dejas de competir tienes una carga salarial muy similar y un tercio menos de tus ingresos, eso produce esta distorsión. Ya le pasó al Valencia en su momento, y el tiempo que se tarda no es rápido. Hemos hecho llamamientos a la UEFA y a otras ligas para buscar solución a estas cuestiones, porque se están distorsionando mucho. En Suiza por ejemplo el Young Boys ingresa 30 millones por Champions y el siguiente cuatro, esa liga esta destruida a nivel económico y deportivo», explicaba Tebas.

Entrando más al detalle en la situación de los de Nervión, añadía que «es un problema que le pasa a los clubes que llevan muchos años en Champions, o los que bajan a Segunda division. Bajas de ingresos. El Sevilla, hablo de memoria, en Champions estábamos hablando de 180-190 millones de ingresos, cuando no esta 100-110. Esos eran para jugadores que siguen jugando y tienen ese déficit que tiene que seguir corrigiendo. Saben que lo tienen y están corrigiéndolo, no entran en la dinámica de endeudarse. ¿Cuánto tiempo? No depende de mí, ni solo del tema económico».

Tebas, en este sentido, asegura no estar preocupado. «Preocupación no, cuando ves que el consejo de administración va por el camino adecuado desde el aspecto económico, en el deportivo no podemos entrar», concluía.

Por su parte, Javier Gómez no se ha aventurado a ofrecer una fecha en la que el Sevilla regresaría a la anhelada norma 1:1. «El Sevilla y sus administradores conocen la situación y están haciendo lo posible para ir mejorando. Tardará su tiempo, porque tienen contrato tres o cuatro años. Tiene un tiempo de maduración, están en ello. Tardarán dependiendo de cómo se vayan dando las cosas. Lo importante es que los administradores están en el camino, camino en el que no tienen mas remedio que estar, que es aclimatarse y adaptarse a los ingresos y a la vez ir recuperando lo que tenían hace unos años. Su límite tiene que estar al menos en el 30% de la cifra de negocio. No puedo decir si es el caso del Sevilla, porque supera lo que estamos autorizados a explicar«, concluía director general corporativo de LaLiga.