Las tarjetas de Agoumé aumentan los problemas en la medular

Aunque el Sevilla debe afrontar la primera cita con la Copa del Rey en la visita al Toledo antes de regresar a la competición liguera, las decisiones de Matías Almeyda también estarán condicionadas por los futbolistas disponibles para la cita con el Atlético de ... Madrid en el Metropolitano. A la lesión de Baptista Mendy, que se encuentra de baja por un problema muscular, se une ahora la sanción a Lucien Agoumé, que recibió ante la Real la quinta tarjeta amarilla de la temporada, con lo que también estará fuera de la cita del próximo sábado.

El francés ya fue amonestado en la primera jornada ante el Athletic Club «por sujetar a un adversario e impedir un ataque prometedor», según reflejó Hernández Maeso. La segunda amarilla para Agoumé llegaría en la tercera jornada ante el Girona, esta vez por unas protestas. La tercera sería una semana después, en el duelo ante el Elche cuando fue amonestado por «pisar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón». La cuarta se la enseñaron al francés ante el Barcelona, de nuevo por «sujetar a un adversario, impidiendo un ataque prometedor», el mismo motivo de la quinta en San Sebastián.

Las ausencias de los dos centrocampistas franceses deja a Almeyda sin esos elementos de potencia que tan bien se adaptan a su libreta. De hecho, ya la ausencia de Mendy ante la Real rebajó esas prestaciones del Sevilla en la medular. La entrada de Gudelj ofrece un perfil distinto, con un jugador más de posición y no de tanto despliegue como el del futbolista llegado del Trabzonspor, quien, como Agoumé, había sido indiscutible para Almeyda salvo en ese partido de las rotaciones ante el Villarreal.

Para la cita en el Metropolitano, Almeyda contará con Gudelj y Sow, dos futbolistas que ya fueron utilizados en San Sebastián, mientras que como alternativas aparecen el joven Manu Bueno, que apenas ha jugado 12 minutos hasta el momento en la tercera jornada ante el Girona, Joan Jordán, quien ya se ejercita con el grupo pero que aún no se ha estrenado en una lista, o incluso jugadores como Peque o Vargas, que han sido utilizados en la mediapunta en lo que supone una configuración distinta del centro del campo.