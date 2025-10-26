Suscríbete a
Las tarjetas de Agoumé aumentan los problemas en la medular

El francés recibió la quinta amarilla del curso en San Sebastián y su baja se une a la de Mendy

El regreso de Alfon

Agoumé pugna con Yangel Herrera
Samuel Silva

Aunque el Sevilla debe afrontar la primera cita con la Copa del Rey en la visita al Toledo antes de regresar a la competición liguera, las decisiones de Matías Almeyda también estarán condicionadas por los futbolistas disponibles para la cita con el Atlético de ... Madrid en el Metropolitano. A la lesión de Baptista Mendy, que se encuentra de baja por un problema muscular, se une ahora la sanción a Lucien Agoumé, que recibió ante la Real la quinta tarjeta amarilla de la temporada, con lo que también estará fuera de la cita del próximo sábado.

