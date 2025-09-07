El talento del 'niño maravilla' Alexis Sánchez: «Va a contagiar a un vestuario muy joven»

Alexis Sánchez se convirtió en el último refuerzo llegado al Sevilla durante el mercado de fichajes veraniego. El delantero chileno se desvinculó del Udinese para volver al fútbol español de la mano del proyecto de Antonio Cordón en Nervión. El ' ... niño maravilla' hace tiempo que dejó de ser niño, pero quiere mostrar que es capaz de seguir haciendo maravillas sobre el terreno de juego. Hay dudas debido a su condición física y por el rendimiento que pueda dar debido a su edad ya que tiene 36 años, pero él sigue convencido de que tiene los argumentos necesarios para seguir ganando, algo que ha buscado con ahínco durante su ya extensa carrera.

También están convencidos de ello tanto Rodrigo Pérez como John Armijo. El primero, jugador internacional con Chile y actual entrenador del D. Rancagua, y el segundo, antiguo preparador físico de la selección chilena y técnico ahora de Santa Cruz, están convencidos de que Alexis Sánchez todavía tiene nivel para rendir en el fútbol europeo, algo de lo que se quiere beneficiar el Sevilla.

Consultados por ABC de Sevilla, ambos coinciden en que la ambición y el espíritu competitivo siempre han acompañado a Alexis Sánchez y que a día de hoy lo sigue manteniendo. «Dejando de lado sus características futbolísticas, es un tipo muy ganador.Cada entrenamiento quiere ganar desde que lo conocí a sus 15 años. Entrena muy bien, se prepara muy bien y por lo mismo quizás le queda capacidad para triunfar en el Sevilla», comienza comentando Pérez. D09 estacan los dos técnicos que compartieron vestuario con Alexis Sánchez que es un futbolista muy profesional y que da el máximo en los entrenamientos, algo que creen que es esencial para seguir rindiendo a su edad. «Como ha ido evolucionando y envejeciendo, se ha ido mermando esa capacidad física, pero el talento y el criterio en la toma de decisiones los mantiene intactos. Llegó a su peak en el Arsenal y ha ido perdiendo ese protagonismo, pero también por las posiciones en la que los técnicos lo han utilizado. Quizás ha habido una merma en su condición por su edad, pero es un jugador muy profesional y se entrena a tope.Bien estimulado y con un buen proyuecto de fondo, seguramente vamos a ver un renacer y la capacidad que puede tener en un fútbol que le pueda permitir jugar más. El fútbol español le puede permitir los espacios para que se desarrolle de buena forma», explicaba Armijo a este periódico destacando además que, desde su experiencia, siempre ha peribido que es un futbolista muy preocupado por su preparación física hasta el punto de que habitualmente realizaba dobles sesiones de forma individual o acompañado de un profesional.

«Lamentablemente en los últimos tiempos no ha tenido regularidad por las lesiones, pero tiene mucho que aportar, es un jugador muy talentoso. Todo le ha costado y es un ganador» Rodrigo Pérez Entrenador y excompañero de Alexis Sánchez

«Lo conocí muy pequeño, pero siempre fue atrevido en el buen sentido de la palabra. De en la cancha transformarse. Era un jugador que te pasaba una vez y te volvía a pasar con una personalidad enorme, si bien es cierto que Alexis no es mucho de hablar. Con la actitud que tiene de siempre esforzarse por ser el primero en todo y de siempre querer ganar va a contagiar a un camarín con gente muy joven», reflexiona Rodrigo Pérez que considera que los talentos más precoces se pueden beneficiar mucho de la llegada de Alexis.

De hecho, el 'niño maravilla', al que, como confiesa Rodrigo Pérez, 'echaron' del vestuario de los grandes, sabe lo que es estar preparado para rendir al máximo nivel desde muy pequeño, ya que debutó con apenas 16 años. En este sentido John Armijo igualmente destaca que sus compañeros «van a aprender de él y él va a poder dar tips para que los chiquillos y la gente joven sigan mejorando y profesionalizándose». «Es un jugador que te mejora dentro y fuera de la cancha», añade.

John Armijo dialoga con Alexis Sánchez

«Dentro de una crisis creo que Alexis es un jugador que te puede dar tranquilidad. Desde lo deportivo te puede apoyar. Teniendo unas grandes presentaciones va a poder calmar a la afición y encontrar un equilibrio que le permita proyectarse. Los resultados son pasajeros y las crisis también y se van rompiendo con los buenos resultados. Un jugador así te da tranquilidad entrando de titular o desde el banquillo. Desde cualquier situación puede aportar», indica concluyendo la charla Armijo aludiendo a la delicadísima situación del Sevilla.

Las ganas de Alexis Sánchez

Es conciente el nuevo futbolista del Sevilla de que hay dudas acerca de lo que pueda aportar y precisamente por ello valoró su fichaje en palabras difundidas por los medios del club como «una oportunidad». «Tuve muchas oportunidades también para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien, todavía tengo para estar en Europa y más que nada en el Sevilla, que es un club grande», comentó. «Creo que uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, creo que lo puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego, la edad son números», añadía reiterando que se siente preparado para poder estar a buen tono.

«Yo siempre tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar. Siempre, donde he estado, he logrado títulos. Si vengo acá es porque también quiero pelear títulos, no por jugar», decía también Alexis Sánchez que se ve jugando «en las tres posiciones que son de arriba. «Con Almeyda conversamos y conectamos enseguida. Creo que es parecido un poco a mí, o yo parecido a él. Con las mismas ganas de ir para adelante, de estar todos juntos, todos unidos y hacer algo lindo en Sevilla. Daré lo mejor que tengo, vengo para darle una alegría a ellos y a todo el grupo y cuerpo técnico. Vamos a ir todos para adelante», concluía entonces dejando claro que mantiene intacto el deseo de ganar que ya desvelaban que siempre tuvo tanto Rodrigo Pérez como John Armijo.

Con jugadores de ataque como Akor Adams o Chidera Ejuke lesionados, Alexis Sánchez tiene más opciones de poder debutar –si Almeyda lo viera oportuno– el próximo viernes en el duelo de la cuarta jornada ante el Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán.