Take Kubo será baja ante el Sevilla FC

Lo que ha sido una duda durante toda la semana, se ha convertido en una realidad en la mañana de este jueves. Take Kubo no estará en el Real Sociedad - Sevilla. Después de una semana en la que Take Kubo no se ejercitó ... en ninguno de los dos primeros entrenamientos de la Real Sociedad (ni lunes ni miércoles), el japonés tampoco ha podido entrenar con el resto del grupo en la sesión de este jueves previa al partido contra el Sevilla FC. Ya en el último duelo realista, Kubo quedó fuera de la convocatoria ante el Celta por esas dolencias en el tobillo, que hasta el momento, no han desaparecido.

El equipo dirigido por Sergio Francisco, que está obligado a ganar para salir de la zona de descenso, no podrá contar con uno de los efectivos más importantes de la plantilla donostiarra. Pese a que el atacante nipón no está realizando un buen inicio de liga (un gol en ocho partidos), su presencia en el equipo realista es trascendental.

En el anterior curso, Kubo logró ver portería ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, en un partido donde la Real Sociedad venció por 0-2. Además, desde que el japonés es futbolista del conjunto donostiarra, ha jugado cinco encuentros contra el equipo nervionense, con un balance de cuatro victorias y una derrota para los intereses de los de San Sebastián.

También hay que recordar que el conjunto sevillista llega al encuentro con varias bajas importantes, como la de Azpilicueta y Mendy, que se suman a la lista de lesionados formada por Nianzou.