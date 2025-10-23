Suscríbete a
Take Kubo será baja ante el Sevilla FC

Los problemas en el tobillo que venía arrastrando el jugador japonés le han impedido estar disponible en el último entrenamiento antes del encuentro

El Sevilla ultima la preparación para el duelo ante la Real Sociedad con tres bajas

Take Kubo disputando un balón con Nianzou en el Real Sociedad - Sevilla de la temporada 2022-23
Take Kubo disputando un balón con Nianzou en el Real Sociedad - Sevilla de la temporada 2022-23 ep

Alberto Moreno

Lo que ha sido una duda durante toda la semana, se ha convertido en una realidad en la mañana de este jueves. Take Kubo no estará en el Real Sociedad - Sevilla. Después de una semana en la que Take Kubo no se ejercitó ... en ninguno de los dos primeros entrenamientos de la Real Sociedad (ni lunes ni miércoles), el japonés tampoco ha podido entrenar con el resto del grupo en la sesión de este jueves previa al partido contra el Sevilla FC. Ya en el último duelo realista, Kubo quedó fuera de la convocatoria ante el Celta por esas dolencias en el tobillo, que hasta el momento, no han desaparecido.

