Suso no renovará con el Sevilla FC

El Sevilla FC y Suso no han llegado a un acuerdo y sus caminos se separarán a finales de mes. El presidente José María del Nido Carrasco fue el impulsor de renovar al jugador gaditano, pero la propuesta presentada por el club no ha satisfacido al futbolista que vestirá la camiseta del Cádiz la próxima temporada. De hecho, este pasado martes se filtró un vídeo del jugador sentado en un trono en el centro del campo del estadio Nuevo Mirandilla.

El final de la campaña de Suso ha sido vital para la salvación del equipo y su implicación dentro del vestuario ha sido muy valiosa. No obstante, y aunque el atacante quería quedarse en la capital hispalense, las condiciones de la renovación no han contentado al gaditano. Ni por dinero ni por duración. Y es que estaba dispuesto a rebajarse considerablemente la ficha, pero la propuesta no le ha convencido (además quería como mínimo dos años más de contrato).

Por su parte, el Sevilla no quería hipotecarse en exceso con Suso, puesto que se encuentra en plena transformación de sus parcelas deportivas y se prefiere anteponer las preferencias de los dos ejes en los que se va a sustentar el nuevo Sevilla: Antonio Cordón e Imanol Alguacil (de éste terminar aceptando la oferta del club).

Tal y como informó el pasado martes El Pelotazo, los contactos entre Suso y la entidad sevillista ya no existen y la decisión parece más que tomada. De esta forma, el gaditano pone fin a cinco años en el Sevilla y lo ha hecho portando el brazalete de capitán y, en su último partido, dejó un mensaje para el futuro: «Los que vienen desde abajo o los que vengan nuevos, tienen que saber lo que exige este club, tienen que estar a la altura. Si se supiera lo que se hace mal, no se haría, pero son muchos detalles. Este verano hay tiempo para hacer las cosas diferentes».