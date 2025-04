Suso reclama galones en el momento más crítico del Sevilla FC

Los problemas se le amontonan al Sevilla FC en uno de los momentos más delicados, sin duda, de las dos últimas décadas para la institución blanquirroja. El equipo lleva mes y medio largo sin ganar y los nervios han atenazado a una plantilla que ... encara las últimas cinco jornadas de LaLiga a una inquietante distancia de cinco puntos sobre las posiciones de descenso. Viendo el limitado nivel de la competición, es posible que al Sevilla FC le valga con conseguir una victoria más (y un empate a lo sumo) para amarrar de una vez la permanencia y acabar con esta sensación de congoja que se le alarga peligrosamente en el tiempo. La pregunta es a quién le va a ganar el Sevilla, contra qué rival de los que le quedan será capaz de sumar los tres puntos de la supuesta tranquilidad.

El domingo 4 de mayo recibe al Leganés en una infartante 'final' por la permanencia en Nervión. Luego ha de viajar a Vigo el 10 de mayo para enfrentarse a un Celta en plena forma que pelea por plaza europea la próxima campaña. Tras la cita con los gallegos, espera otro partido de alto voltaje en Nervión frente a un rival directo como Las Palmas, justo antes de afrontar las dos últimas jornadas ligueras nada menos que contra el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán y el Villarreal en La Cerámica.

El aterrizaje del 'salvavidas' Joaquín Caparrós no ha traído de momento el sosiego y los resultados añorados en Nervión. Un punto de seis posibles es el bagaje del equipo con el utrerano en el banquillo tras los partidos ante el Alavés en casa (1-1) y Osasuna en El Sadar. Más allá del plano anímico e identitario que maneja a las mil maravillas el veterano entrenador, su fórmula deportiva con el clásico 4-4-2, sin 'manoseo' del balón, extremos marcados y músculo por el medio, amén de la dosis canterana de rigor, no termina de ser ese resorte necesario para un aturdido Sevilla que poco o nada ha variado desde la salida del anterior técnico, García Pimienta.

Caparrós, en su intento de agitar la coctelera para reanimar al grupo, ha optado por meter piezas nuevas en el tablero, caso de los chicos de la casa Ramón Martínez y Diego Hormigo. El primero actuó como central titular ante el Alavés y el segundo también partió en el once inicial frente al Osasuna, en la posición de extremo izquierdo. Además, el preparador utrerano ha innovado con la posición de otros hombres en busca de soluciones, especialmente en la zona de ataque, donde el Sevilla FC sigue lamentando graves problemas. Ha hecho un solo gol en los dos últimos partidos. Probó a Peque como segundo delantero y el catalán le dio más o menos respuesta en la primera parte del duelo contra el cuadro babazorro, con gol incluido. Bastante peor salió el experimento con Sow en esa parcela ofensiva. El suizo anduvo lejos de su mejor versión en la tarde para olvidar de Pamplona, donde tampoco pudo valorarse la apuesta de Caparrós de colocar a Dodi Lukebakio en punta, ya que el belga fue expulsado de manera polémica a la media hora de partido.

El Sevilla va a recurrir esa cartulina roja, al entender que su jugador no tenía intención de golpear al rival con el brazo. Sin embargo, el acta de Cordero Vega deja poco lugar a la interpretación. Desvirtuarla se antoja difícil, con lo que Lukebakio apunta a perderse por sanción el trascendente duelo ante el Leganés. Sin el belga, el Sevilla se queda prácticamente huérfano de referentes de medio campo hacia arriba. Otro argumento de peso más para la titularidad de Suso Fernández el próximo domingo. A la tercera con Caparrós, puede llegar la oportunidad del gaditano en el once inicial. El Sevilla necesita fútbol, un impulso de verdad, y el ex del Milan ha demostrado en sus dos apariciones con el nuevo técnico que puede y debe ser un arma útil en este tramo final. Suso estaba totalmente defenestrado con Pimienta, pero con el entrenador utrerano vuelve a contar y a llamar con argumentos a la puerta de la titularidad. De hecho, sus minutos han sido quizá lo más positivo de Caparrós desde que el preparador sevillano cogió los mandos. Esa pieza sí da la impresión de haberla ganado el Sevilla con la decisión del míster.

Calidad y argumentos

En el choque contra el Osasuna, el Sevilla firmó su mejor tramo de juego con Suso sobre el campo. Y eso que el gaditano ingresó en el terreno de juego tardísimo, en el minuto 78. El gaditano activó al equipo, generó llegadas de peligro y empujó para forzar saques de esquina que casi dan rédito. Con él en el verde, se sucedieron ocasiones para Álvaro Pascual, Saúl Ñíguez y Peque. Pero el '10' del Sevilla y uno de los capitanes del plantel ya había sido lo mejor del equipo de Caparrós en el anterior duelo con el Alavés, también saliendo desde el banquillo. Contra los de Coudet, Suso dispuso de algo más de media hora, ubicándose en banda derecha y consiguiendo darle algo diferente a su equipo. Acaparó el balón y le dio verticalidad al juego. Al principio, se le notó la inactividad, pero poco a poco recuperó su característica velocidad en el desborde, cargando el disparo por dentro y asociándose con calidad para mejorar a sus propios compañeros en toda la zona de tres cuartos. Tuvo el gol de la victoria en sus botas con uno de sus disparos marca de la casa desde la frontal, pero el lanzamiento se le fue alto.

Suso ha cogido el tono. No ha sido el último año que esperaba en el Sevilla. Pero sabe que aún está a tiempo de despedirse en condiciones, exprimiendo su fútbol y ayudando al Sevilla a amarrar el objetivo de la salvación. Está preparado para asumir los galones en un Sevilla que, ahora, no se puede permitir el lujo de prescindir de su calidad.

Un futuro que mira a Cádiz

Suso acaba su vinculación con el Sevilla FC el próximo 30 de junio y su futuro a partir de la próxima campaña apunta al Cádiz CF salvo oferta mareante del extranjero que haga cambiar los planes del talentoso futbolista de 31 años, algo que se antoja difícil en estos momentos. Y es que la idea del extremo es la de volver a su tierra para cumplir con su sueño de vestir de amarillo estando a un buen nivel físico y futbolístico. Suso ya pudo salir en enero del Sevilla FC pero entonces no hubo acuerdo. Ahora el jugador se centra en seguir ganando presencia con Caparrós para aportar una calidad que puede ser determinante para sellar la tranquilidad del equipo hispalense.

De esta manera, Suso Fernández vivirá sus últimos partidos como sevillista en estas semanas para recalar en verano si no media giro en su decisión en un Cádiz CF que le prepara un contrato por al menos tres temporadas y que con su última victoria sobre el Sporting se garantiza virtualmente la permanencia en la categoría de plata de nuestro fútbol.