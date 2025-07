Suso: «Del Nido Carrasco me dijo que le gustaría que me quedase otro año porque iba a ser de transición y me necesitaba»

Suso Fernández fue presentado este domingo como nuevo futbolista del Cádiz. El extremo acabó su contrato con el Sevilla el 30 de junio y se ha marchado libre al cuadro que compite en Segunda división. Durante la rueda de prensa estuvo acompañado por el exsevillista Juan Cala, director deportivo del club amarillo y no escondió su ilusión por volver al club de su infancia a la vez que se refirió a sus últimos meses como futbolista del Sevilla.

«No hay una persona más feliz que yo», comenzó diciendo durante la rueda de prensa. «Era una idea fija, un sentimiento, no sé como llamarlo. Era una cosa mía, quería volver y en un buen momento mío. Nunca he echado cuenta al momento del club. Yo tenía claro lo que quería hacer. Ahora viene un año duro de trabajo. Vengo de años muy duros», continuaba expresándose.

Acerca de cómo se gestó su llegada, Suso admitió que «ha sido bastante largo». «Con Manolo (Vizcaíno) y Juan (Cala) he hablado un millón de veces sea del Cádiz o no. Quise venir en enero, pero las circunstancias no se podían dar. Una vez que se ha dado ahora el momento de poder hacerlo, ellos sabían que no había dudas y yo quería estar aquí», reconoció señalando posteriormente que tuvo una oferta de Arabia Saudí que le aseguraba un contrato en el que «me ofrecían diez veces más que aquí». «Es un tema de corazón, que lo he puesto en la mesa», comentó también.

🎙️ Suso: “La gente me decía que cómo me iba a ir a Segunda. Y yo les decía que no iba a Segunda, iba al Cádiz, que es mi equipo”. pic.twitter.com/DwoO47wPSs — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 6, 2025

Por otra parte, reconoció que se produjeron conversaciones entre el Sevilla y él para que continuara: «Me senté con José María (Del Nido Carrasco) y él me dijo que le gustaría que me quedase otro año porque iba a ser de transciión y me necesitaba. Yo le dije que ya tenía las ideas muy claras desde hace mucho tiempo, que se lo agradecía pero que mi ciclo se acabó. He pasado seis o siete meses malos y he demostrado que como dije no era un tema deportivo. He cerrado etapa muy bien y la gente se ha ido muy contenta igual que yo con ellos».

«Este para mí es el reto más especial y diferente. Es el más difícil, pero en el que más ilusión tengo. He puesto el corazón y todo lo que tenía para venir aquí», concluyó señalando.

