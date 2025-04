Suso critica a De Burgos Bengoetxea: «Estamos expuestos a eso, como nos pasó a nosotros en el aeropuerto»

Jugoso protagonista el que ha tenido esta semana el Sevilla en la rueda de prensa intersemanal. Suso Fernández habló este martes ante los medios de comunicación para analizar su situación dentro del equipo tras el cambio de entrenador, con declaraciones muy duras contra García Pimienta, además de tratar varios temas de actualidad futbolística.

El gaditano fue cuestionado por uno de los temas candentes del pasado fin de semana, las lágrimas de De Burgos Bengoetxea en la previa de la final de la Copa del Rey. Respecto a este tema, el jugador del Sevilla fue muy claro: «Entiendo que, en directo, el árbitro se puede confundir. El VAR es el que tiene que ayudar y hemos visto muchas acciones que deben interpretarse más allá de una cámara lenta. Vi la rueda de prensa del árbitro, pero creo que todos, jugadores, entrenadores... estamos expuestos a esto. El otro día nos pasó a nosotros en el aeropuerto, son momentos en los que no puedes decir nada. Esa queja, en particular, a mí no me vale«.

Al hilo de las actuaciones arbitrales, el gaditano recordó la expulsión de Lukebakio en El Sadar, que determinó el encuentro por completo: «La acción de Dodi... está corriendo y braceando, pero no hay contacto de forma agresiva. Las imágenes del VAR a cámara lenta pueden dar una sensación diferente, pero hay que saber analizar el fútbol».