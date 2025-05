Suso no cierra la puerta a su continuidad en el Sevilla FC

Ha sido de lo poco salvable, sin duda, en el bochornoso tramo final del Sevilla FC, que se ha salvado de la quema del descenso por un solo punto. La última jornada en Villarreal (4-2) no ha hecho sino confirmar otro pasito más hacia la descomposición de un equipo que necesita una reforma íntegra... igual que el club. A la hora de la verdad, Suso, que había sido defenestrado por el anterior entrenador, Pimienta, ha salido al ruedo con personalidad y se ha remangado como el que más para remar hacia la salvación del Sevilla FC.

Tiene mérito, porque su contrato expira y se ha vaciado por el escudo con el que levantó dos títulos europeos para evitar una hecatombe deportiva. Su salida del Sevilla FC en junio ya parecía cantada. Todo apunta que al Cádiz. Pero el protagonista no ha querido cerrar ninguna puerta, incluso la de la renovación con el Sevilla FC, al término del encuentro en La Cerámica.

Suso ha admitido que «está todo abierto» y ha pedido «varios días para pensar, estar con la familia». «Quiero decidir bien, con el corazón», ha sentenciado. De esta manera, Suso no descarta al cien por cien seguir en el Sevilla, circunstancia para la que contractualmente tendría que cambiar determinadas cosas, como recortar sensiblemente su salario en un Sevilla condicionado por los ajustes.

Como capitán en el último partido, Suso admitió que «aunque no nos jugábamos nada, la imagen no ha sido buena», añadiendo que «son errores nuestros, se podían evitar». Además, dejó un mensaje para el futuro: «Los que vienen desde abajo o los que vengan nuevos, tienen que saber lo que exige este club, tienen que estar a la altura. Si se supiera lo que se hace mal, no se haría, pero son muchos detalles. Este verano hay tiempo para hacer las cosas diferentes», concluyó.