Suazo viaja a Bilbao para hacer grupo

Sorprendía ver ayer bajarse del autobús del Sevilla FC para entrar al hotel de concentración en Bilbao a Gabriel Suazo. El lateral zurdo chileno está pendiente de ser inscrito como nuevo futbolista del conjunto nervionense y por lo tanto no podía ser incluido por Matías Almeyda en la lista de convocados para el debut liguero de esta tarde en el Nuevo San Mamés. Pero el futbolista ha integrado la expedición, según advierten desde el Sevilla FC a este portal web, para hacer grupo y fomentar el buen ambiente entre los futbolistas y el cuerpo técnico de cara al primer partido de la temporada 25-26.

De hecho, a esta hora del domingo, a menos de ocho horas para que el balón empiece a rodar sobre el césped del estadio vizcaíno, ni Suazo, ni Alfon ni Vlachodimos siguen sin aparecer en la web de LaLiga como nuevos fichajes del conjunto sevillista.

El hecho de ver a Suazo en Bilbao ha sorprendido a muchos aficionados, que especulaban por el hecho de esperar una inscripción de última hora (hasta dos horas antes del inicio de la jornada puede darse este extremo y que los futbolistas puedan jugar), pero tal y como ha podido saber Orgullodenervion.com la presencia del chileno en tierras vascas se debe al hecho de fomentar la unión entre los jugadores y el cuerpo técnico, dado que el santiaguino, exjugador del Toulouse, ha caído muy bien dentro del vestuario.

Así las cosas, con Pedrosa entre los expedicionarios, Almeyda deberá elegir entre el catalán o Carmona cambiado de banda para iniciar LaLiga 25-26 con garantías en el lateral izquierdo de su equipo.