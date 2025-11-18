Suscríbete a
+Nervión

Suazo repite capitanía en la remontada de Chile a Perú (2-1)

El clásico del Pacífico cierra por lo alto la gira de los de Cordova en Rusia

Gabriel Suazo capitanea a Chile para derrotar a Rusia, imbatida desde 2021

Suazo repite capitanía en la remontada de Chile a Perú (2-1)
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Gabriel Suazo fue de nuevo titular y capitán en el amistoso que disputó Chile ante Perú en Rusia. El sevillista se esforzó al máximo, al tener su equipo un jugador menos durante casi todo el encuentro. Ante Perú, fue uno de los mejores ... de su equipo, ganando la mayoría de los duelos y recuperando seis balones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app