Suazo repite capitanía en la remontada de Chile a Perú (2-1)

Gabriel Suazo fue de nuevo titular y capitán en el amistoso que disputó Chile ante Perú en Rusia. El sevillista se esforzó al máximo, al tener su equipo un jugador menos durante casi todo el encuentro. Ante Perú, fue uno de los mejores ... de su equipo, ganando la mayoría de los duelos y recuperando seis balones.

Un duelo en el que se adelantaron primero los peruanos con un tanto de Valera de penalti. Una jugada que supuso la expulsión del chileno Iván Román, que dejó a los suyos con uno menos a falta de disputarse aún una hora de encuentro.

No obstante, esto no desalentó a La Roja. Tras el descanso, los de Nicolás Córdova apretaron hasta empatar el encuentro con un tanto de Felipe Loyola en el 53. Seis minutos después, Darío Osorio consumaría la remontada.

Tres victorias seguidas (Perú, Rusia, Perú) que sirven para maquillar el pésimo año para Chile, aunque algún brote verde se ha podido ver en esta gira asiática. Un éxito para el nuevo seleccionador chileno, que ha logrado sacar algo de jugo a un combinado que ha pasado tiempos muchos mejores.