Suazo y la posibilidad de que Pellegrini sea seleccionador de Chile: «Con tantos años en Europa le haría bien a la selección»

Está siendo un tema recurrente en las comparecencias públicas, ya sea en entrevistas o en ruedas de prensa, de los jugadores chilenos del Sevilla FC ser preguntados por la figura de Manuel Pellegrini como futurible seleccionador de Chile. Más si cabe en esta temporada que ha comenzado por primera vez sin estar renovado con el Betis, donde cumplirá el contrato estipulado en estos momentos al término de la presente temporada 25-26. Este miércoles ha sido de nuevo Gabriel Suazo, en la rueda de prensa intersemanal de un jugador sevillista, el que ha vuelto a ser cuestionado por el preparador santiaguino.

El lateral izquierdo nervionense, que es capitán de la selección chilena, ha comentado ante los medios que «Manuel es un extraordinario entrenador. Lo ha demostrado en sus años en Europa. No sé si antes ha habido algún entrenador chileno tan destacado como el. Eso habla por sí solo. No lo conozco personalmente, pero se le ve la calidad de entrenador que es. Uno lo respeta mucho como entrenador. Un entrenador con tantos años en Europa le haría bien a la selección», relató el paisano de Pellegrini.

Dado que Pellegrini ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al Ludogorets - Betis de la Europa League, el técnico también ha vuelto a ser preguntado por si podría iniciar en unos meses su camino como seleccionador chileno, sobre lo que ha contestado que «ahora estoy concentrado en el presente. Ya se verá en los próximos años, si es en el Betis, en Chile o en otro lugar».

Hay que recordar que Suazo, en una entrevista con la agencia EFE, ya fue preguntado sobre la posibilidad de que Manuel Pellegrini fuera seleccionador de su país, y entonces refirió que «ha dirigido a los mejores clubes de Europa y del mundo», por lo que ningún «ningún otro entrenador chileno es tan reconocido acá», así que «sería un orgullo» que dirigiera a Chile «si algún día le toca y él lo decide», sentenció.

